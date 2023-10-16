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Посольство в Париже не получало данных о высылке радикалов родом из России - РИА Новости, 16.10.2023
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14:02 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/radikaly-1903057297.html
Посольство в Париже не получало данных о высылке радикалов родом из России
Посольство в Париже не получало данных о высылке радикалов родом из России - РИА Новости, 16.10.2023
Посольство в Париже не получало данных о высылке радикалов родом из России
В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что пока не получали запроса от французских властей о консультациях по вопросу депортации в Россию... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:02
2023-10-16T14:02
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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что пока не получали запроса от французских властей о консультациях по вопросу депортации в Россию радикализованных граждан Франции российского происхождения. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен на фоне инцидента с нападением на лицей в городе Аррас сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). "Такого запроса от французской стороны пока не поступало", - сообщили РИА Новости в посольстве. Ранее в понедельник Макрон проинструктировал префектов департаментов проверить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Выяснилось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, франция, париж
В мире, Россия, Франция, Париж
Посольство в Париже не получало данных о высылке радикалов родом из России

Посольство в Париже не получало запроса на диалог по радикалам родом из России

© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здание посольства России в Париже
Полицейские у здание посольства России в Париже - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здание посольства России в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что пока не получали запроса от французских властей о консультациях по вопросу депортации в Россию радикализованных граждан Франции российского происхождения.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен на фоне инцидента с нападением на лицей в городе Аррас сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).
"Такого запроса от французской стороны пока не поступало", - сообщили РИА Новости в посольстве. Ранее в понедельник Макрон проинструктировал префектов департаментов проверить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны.
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Выяснилось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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