Посольство в Париже не получало данных о высылке радикалов родом из России
Посольство в Париже не получало запроса на диалог по радикалам родом из России
© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здание посольства России в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здание посольства России в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что пока не получали запроса от французских властей о консультациях по вопросу депортации в Россию радикализованных граждан Франции российского происхождения.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен на фоне инцидента с нападением на лицей в городе Аррас сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона намерен возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев РФ, которые во Франции числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).
"Такого запроса от французской стороны пока не поступало", - сообщили РИА Новости в посольстве. Ранее в понедельник Макрон проинструктировал префектов департаментов проверить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны.
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Выяснилось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая организация