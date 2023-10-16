Рейтинг@Mail.ru
Израильские СМИ сообщили, что Путин и Нетаньяху провели разговор - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 16.10.2023 (обновлено: 19:46 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/putin-1903155381.html
Израильские СМИ сообщили, что Путин и Нетаньяху провели разговор
Израильские СМИ сообщили, что Путин и Нетаньяху провели разговор - РИА Новости, 16.10.2023
Израильские СМИ сообщили, что Путин и Нетаньяху провели разговор
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:36
2023-10-16T19:46
владимир путин
израиль
в мире
россия
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050567_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_46ea8ed7d59b3238330627d9a6fd7400.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщает израильская газета Haaretz."Нетаньяху поговорил с (президентом - ред.) России Путиным, обсудили войну с Газой", - говорится в сообщении издания.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также с премьер-министром Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/netanyakhu-1903118354.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050567_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_0286b23219332e1fb1eb116e58c676f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, израиль, в мире, россия, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Владимир Путин, Израиль, В мире, Россия, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские СМИ сообщили, что Путин и Нетаньяху провели разговор

Haaretz: Путин и Нетаньяху обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщает израильская газета Haaretz.
"Нетаньяху поговорил с (президентом - ред.) России Путиным, обсудили войну с Газой", - говорится в сообщении издания.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также с премьер-министром Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Вчера, 18:10
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
Владимир ПутинИзраильВ миреРоссияПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала