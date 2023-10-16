https://ria.ru/20231016/putin-1903069824.html

Путин открыл движение по отремонтированным участкам дороги Р-217 "Кавказ"

Путин открыл движение по отремонтированным участкам дороги Р-217 "Кавказ" - РИА Новости, 16.10.2023

Путин открыл движение по отремонтированным участкам дороги Р-217 "Кавказ"

Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированным участкам автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:58

2023-10-16T14:58

2023-10-16T15:26

россия

азербайджан

владимир путин

закавказье

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по отремонтированным участкам автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". Протяженность автодороги составляет 274 км – от Чеченской Республики до границы Российской Федерации и Азербайджана. Это маршрут для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главная транспортная артерия регионов СКФО. В сутки здесь проезжает порядка 35 тысяч автомобилей. В октябре завершается капитальный ремонт двух участков в Дагестане общей протяженностью 8,3 км. В границах Республики Дагестан в 2023 году на трассе Р-217 в строй введены еще три четырехполосных участка общей протяженностью 18 км – под Хасавюртом (с 735-го по 738-й км, с 742-ого по 747-ой км) и близ Учкента (с 776-го по 786-й км). В настоящее время аналогичные работы продолжаются еще на нескольких участках трассы. Таким образом, до конца 2025 года будет капитально отремонтирован участок общей протяженностью 78 км.

https://ria.ru/20231016/most-1903068424.html

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Путин дал старт движению по новым дорогам в пяти регионах Путин одним словом дал старт движению на пяти дорогах 2023-10-16T14:58 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, азербайджан, владимир путин, закавказье