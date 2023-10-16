https://ria.ru/20231016/ptitsy-1903188426.html

У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц

У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц - РИА Новости, 16.10.2023

У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц

Пять краснокнижных хищных птиц изъяли в Дагестане у людей, незаконно использовавших их в коммерческих целях на туристических локациях, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:00

2023-10-16T21:00

2023-10-16T21:00

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МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Пять краснокнижных хищных птиц изъяли в Дагестане у людей, незаконно использовавших их в коммерческих целях на туристических локациях, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики. Специалисты ведомства по поручению Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры обследовали туристические локации для выявления фактов незаконного использования животных, занесенных в Красную книгу России. "В результате указанных мероприятий выявлены факты незаконного содержания и использования хищных птиц в коммерческих целях… Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский", - говорится в сообщении. В отношении виновных составлены административные протоколы. Материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минприроды республики, были обследованы "практически все туристические локации", а нарушения выявили в районе Чиркейского водохранилища, рядом с Сулакским каньоном. В сентябре дагестанское управление Россельхознадзора сообщило, что на смотровой площадке Сулакского каньона в поселке Дубки Казбековского района был выявлен факт незаконного использования десяти краснокнижных орлов для проведения фотосессий. Восемь взрослых особей и два птенца содержались с нарушением ветеринарно-санитарных правил, материал был направлен в природоохранную прокуратуру.

https://ria.ru/20230804/ptitsy-1888202314.html

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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия