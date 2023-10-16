У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц
У жителей Дагестана, зарабатывавших на туристах, изъяли пять краснокнижных птиц
Редкий черный коршун. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Пять краснокнижных хищных птиц изъяли в Дагестане у людей, незаконно использовавших их в коммерческих целях на туристических локациях, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
Специалисты ведомства по поручению Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры обследовали туристические локации для выявления фактов незаконного использования животных, занесенных в Красную книгу России.
"В результате указанных мероприятий выявлены факты незаконного содержания и использования хищных птиц в коммерческих целях… Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский", - говорится в сообщении.
В отношении виновных составлены административные протоколы. Материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минприроды республики, были обследованы "практически все туристические локации", а нарушения выявили в районе Чиркейского водохранилища, рядом с Сулакским каньоном.
В сентябре дагестанское управление Россельхознадзора сообщило, что на смотровой площадке Сулакского каньона в поселке Дубки Казбековского района был выявлен факт незаконного использования десяти краснокнижных орлов для проведения фотосессий. Восемь взрослых особей и два птенца содержались с нарушением ветеринарно-санитарных правил, материал был направлен в природоохранную прокуратуру.