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У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц - РИА Новости, 16.10.2023
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Хорошие новости
 
21:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ptitsy-1903188426.html
У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц
У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц - РИА Новости, 16.10.2023
У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц
Пять краснокнижных хищных птиц изъяли в Дагестане у людей, незаконно использовавших их в коммерческих целях на туристических локациях, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:00
2023-10-16T21:00
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МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Пять краснокнижных хищных птиц изъяли в Дагестане у людей, незаконно использовавших их в коммерческих целях на туристических локациях, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики. Специалисты ведомства по поручению Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры обследовали туристические локации для выявления фактов незаконного использования животных, занесенных в Красную книгу России. "В результате указанных мероприятий выявлены факты незаконного содержания и использования хищных птиц в коммерческих целях… Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский", - говорится в сообщении. В отношении виновных составлены административные протоколы. Материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минприроды республики, были обследованы "практически все туристические локации", а нарушения выявили в районе Чиркейского водохранилища, рядом с Сулакским каньоном. В сентябре дагестанское управление Россельхознадзора сообщило, что на смотровой площадке Сулакского каньона в поселке Дубки Казбековского района был выявлен факт незаконного использования десяти краснокнижных орлов для проведения фотосессий. Восемь взрослых особей и два птенца содержались с нарушением ветеринарно-санитарных правил, материал был направлен в природоохранную прокуратуру.
https://ria.ru/20230804/ptitsy-1888202314.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Хорошие новости, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных птиц

У жителей Дагестана, зарабатывавших на туристах, изъяли пять краснокнижных птиц

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРедкий черный коршун
Редкий черный коршун - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Редкий черный коршун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Пять краснокнижных хищных птиц изъяли в Дагестане у людей, незаконно использовавших их в коммерческих целях на туристических локациях, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
Специалисты ведомства по поручению Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры обследовали туристические локации для выявления фактов незаконного использования животных, занесенных в Красную книгу России.
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"В результате указанных мероприятий выявлены факты незаконного содержания и использования хищных птиц в коммерческих целях… Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский", - говорится в сообщении.
В отношении виновных составлены административные протоколы. Материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минприроды республики, были обследованы "практически все туристические локации", а нарушения выявили в районе Чиркейского водохранилища, рядом с Сулакским каньоном.
В сентябре дагестанское управление Россельхознадзора сообщило, что на смотровой площадке Сулакского каньона в поселке Дубки Казбековского района был выявлен факт незаконного использования десяти краснокнижных орлов для проведения фотосессий. Восемь взрослых особей и два птенца содержались с нарушением ветеринарно-санитарных правил, материал был направлен в природоохранную прокуратуру.
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