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На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя - РИА Новости, 16.10.2023
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17:46 16.10.2023 (обновлено: 17:48 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ptitsefabrika-1903114283.html
На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя
На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя - РИА Новости, 16.10.2023
На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя
На птицефабрике в Ленобласти полиция ликвидировала незаконное производство алкоголя, где обнаружено более 75 тонн суррогатной водки, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:46
2023-10-16T17:48
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. На птицефабрике в Ленобласти полиция ликвидировала незаконное производство алкоголя, где обнаружено более 75 тонн суррогатной водки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Кустарный цех размещался на территории птицефабрики на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении. В ходе обыска в полуподвальном помещении, а также досмотра двух малотоннажных грузовиков, полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть поддельного алкоголя уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации. Также были обнаружены федеральные акцизные марки с признаками подделки. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 327.1 (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) УК РФ, подчеркивается в сообщении. В полицию для разбирательства были доставлены несколько мигрантов, причастных к незаконному производству. Двоих из них, 21 и 45 лет, заключили под стражу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231003/alkogol-1900172853.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя

На птицефабрике в Ленобласти ликвидировали производство суррогатного алкоголя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. На птицефабрике в Ленобласти полиция ликвидировала незаконное производство алкоголя, где обнаружено более 75 тонн суррогатной водки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
«
"Кустарный цех размещался на территории птицефабрики на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении. В ходе обыска в полуподвальном помещении, а также досмотра двух малотоннажных грузовиков, полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что часть поддельного алкоголя уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации. Также были обнаружены федеральные акцизные марки с признаками подделки.
По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 327.1 (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) УК РФ, подчеркивается в сообщении.
В полицию для разбирательства были доставлены несколько мигрантов, причастных к незаконному производству. Двоих из них, 21 и 45 лет, заключили под стражу, добавили в ведомстве.
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