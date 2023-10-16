https://ria.ru/20231016/ptitsefabrika-1903114283.html

На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя

На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя - РИА Новости, 16.10.2023

На птицефабрике в Ленинградской области ликвидировали производство алкоголя

На птицефабрике в Ленобласти полиция ликвидировала незаконное производство алкоголя, где обнаружено более 75 тонн суррогатной водки, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:46

2023-10-16T17:46

2023-10-16T17:48

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. На птицефабрике в Ленобласти полиция ликвидировала незаконное производство алкоголя, где обнаружено более 75 тонн суррогатной водки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Кустарный цех размещался на территории птицефабрики на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении. В ходе обыска в полуподвальном помещении, а также досмотра двух малотоннажных грузовиков, полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть поддельного алкоголя уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации. Также были обнаружены федеральные акцизные марки с признаками подделки. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 327.1 (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) УК РФ, подчеркивается в сообщении. В полицию для разбирательства были доставлены несколько мигрантов, причастных к незаконному производству. Двоих из них, 21 и 45 лет, заключили под стражу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231003/alkogol-1900172853.html

https://ria.ru/20230916/alkogol-1896655363.html

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происшествия, россия