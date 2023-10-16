Рейтинг@Mail.ru
Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/proslushka-1903188009.html
Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки
Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки - РИА Новости, 16.10.2023
Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки
Посольство Южной Кореи в США после появления сообщений о том, что Вашингтон мог прослушивать разговоры высокопоставленных южнокорейских чиновников, проверило и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:59
2023-10-16T20:59
в мире
сша
южная корея
юн сок ель
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство Южной Кореи в США после появления сообщений о том, что Вашингтон мог прослушивать разговоры высокопоставленных южнокорейских чиновников, проверило и усовершенствовало свои системы безопасности, заявил в ходе регулярной парламентской проверки посол Южной Кореи в США Чо Хён Дон. "Мы осуществили все (необходимые) проверки. Дорабатываем те части, в которых могли быть уязвимости, подали заявки на камеры и другие соответствующие бюджетные (траты), ведем работу по исправлению", - заявил посол в ответ на вопрос, какие меры предприняты после появления подозрений о прослушке со стороны США. В начале апреля в преддверии визита президента Южной Кореи в США газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона по военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. Базовой позицией южнокорейского правительства в отношении украинского кризиса является непредоставление Киеву летальных вооружений. Тем не менее, Сеул не отказывает в поставках вооружений Вашингтону, давая США возможность направлять собственные запасы на Украину. В 2022 году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и в феврале нынешнего года Вашингтон запросил еще одну партию в 100 тысяч. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, чтобы сохранить право собственности и избежать их переправки Украине без разрешения Южной Кореи. Впоследствии Сеул назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике. Заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё заявил, что даже если США следили за чиновниками, они делали это "без злого умысла". В интервью телеканалу NBC News по случаю визита в США президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что "не испытывает давления" со стороны Вашингтона по вопросу военных поставок Украине и что в "реальном мире в государственных делах" шпионаж друзей за друзьями "не запрещен".
https://ria.ru/20230818/nato-1890859796.html
https://ria.ru/20220605/zakharova-1793274998.html
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eca21218d44a88c8b80482b574115d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, юн сок ель, министерство обороны сша
В мире, США, Южная Корея, Юн Сок Ель, Министерство обороны США
Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки

Южная Корея усилила безопасность посольства в США после скандала с прослушкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство Южной Кореи в США после появления сообщений о том, что Вашингтон мог прослушивать разговоры высокопоставленных южнокорейских чиновников, проверило и усовершенствовало свои системы безопасности, заявил в ходе регулярной парламентской проверки посол Южной Кореи в США Чо Хён Дон.
"Мы осуществили все (необходимые) проверки. Дорабатываем те части, в которых могли быть уязвимости, подали заявки на камеры и другие соответствующие бюджетные (траты), ведем работу по исправлению", - заявил посол в ответ на вопрос, какие меры предприняты после появления подозрений о прослушке со стороны США.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В Белом доме утверждают, что не создают "мини-НАТО" с Токио и Сеулом
18 августа, 15:30
В начале апреля в преддверии визита президента Южной Кореи в США газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона по военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов.
Базовой позицией южнокорейского правительства в отношении украинского кризиса является непредоставление Киеву летальных вооружений. Тем не менее, Сеул не отказывает в поставках вооружений Вашингтону, давая США возможность направлять собственные запасы на Украину. В 2022 году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и в феврале нынешнего года Вашингтон запросил еще одну партию в 100 тысяч. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, чтобы сохранить право собственности и избежать их переправки Украине без разрешения Южной Кореи.
Впоследствии Сеул назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике. Заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё заявил, что даже если США следили за чиновниками, они делали это "без злого умысла".
В интервью телеканалу NBC News по случаю визита в США президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что "не испытывает давления" со стороны Вашингтона по вопросу военных поставок Украине и что в "реальном мире в государственных делах" шпионаж друзей за друзьями "не запрещен".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Захарова заявила, что немецких чиновников прослушивает Америка, а не Россия
5 июня 2022, 14:26
 
В миреСШАЮжная КореяЮн Сок ЕльМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала