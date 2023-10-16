https://ria.ru/20231016/proslushka-1903188009.html

Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки

Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки - РИА Новости, 16.10.2023

Посольство Южной Кореи в США усилило системы безопасности из-за прослушки

Посольство Южной Кореи в США после появления сообщений о том, что Вашингтон мог прослушивать разговоры высокопоставленных южнокорейских чиновников, проверило и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:59

2023-10-16T20:59

2023-10-16T20:59

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство Южной Кореи в США после появления сообщений о том, что Вашингтон мог прослушивать разговоры высокопоставленных южнокорейских чиновников, проверило и усовершенствовало свои системы безопасности, заявил в ходе регулярной парламентской проверки посол Южной Кореи в США Чо Хён Дон. "Мы осуществили все (необходимые) проверки. Дорабатываем те части, в которых могли быть уязвимости, подали заявки на камеры и другие соответствующие бюджетные (траты), ведем работу по исправлению", - заявил посол в ответ на вопрос, какие меры предприняты после появления подозрений о прослушке со стороны США. В начале апреля в преддверии визита президента Южной Кореи в США газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона по военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. Базовой позицией южнокорейского правительства в отношении украинского кризиса является непредоставление Киеву летальных вооружений. Тем не менее, Сеул не отказывает в поставках вооружений Вашингтону, давая США возможность направлять собственные запасы на Украину. В 2022 году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и в феврале нынешнего года Вашингтон запросил еще одну партию в 100 тысяч. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, чтобы сохранить право собственности и избежать их переправки Украине без разрешения Южной Кореи. Впоследствии Сеул назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике. Заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё заявил, что даже если США следили за чиновниками, они делали это "без злого умысла". В интервью телеканалу NBC News по случаю визита в США президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что "не испытывает давления" со стороны Вашингтона по вопросу военных поставок Украине и что в "реальном мире в государственных делах" шпионаж друзей за друзьями "не запрещен".

https://ria.ru/20230818/nato-1890859796.html

https://ria.ru/20220605/zakharova-1793274998.html

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в мире, сша, южная корея, юн сок ель, министерство обороны сша