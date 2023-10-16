https://ria.ru/20231016/proizvodstvo-1902574565.html

"Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов

"Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов - РИА Новости, 16.10.2023

"Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов

По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой. В Европе впали в уныние: "локомотивы" в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:06

экономика

россия

европа

германия

брюно ле мэр

оон

большая двадцатка

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой. В Европе впали в уныние: "локомотивы" в рецессии, ключевые индексы просели до минимума. Во Франции заявили об обрушении экономики, а Германию назвали "самым слабым звеном" в ЕС.Максимальный ростПо данным S&P Global, индекс деловой активности в производственном секторе PMI увеличился до 54,5. В августе было 52,7. Если больше 50 — промышленность усиливается, ниже — слабеет. В России рост седьмой месяц подряд.Как отмечают аналитики, это в значительной степени обусловлено внутренним спросом. Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года. Также в S&P Global зафиксировали резкое улучшение операционных условий.Такая динамика — следствие уверенной адаптации к внешним ограничениям, процесс идет быстрее, чем предполагалось. Расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.Загрузка на максимумеПо информации Росстата, в августе выпуск продукции прибавил в годовом выражении 5,4 процента. С апреля-мая промышленность держится на уровне 110 процентов от показателей 2020-го.Банк России сообщает: во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81 процента — это исторический максимум. Предыдущий рекорд был в первом квартале — 80,3. Лучшие показатели у добывающих предприятий (82,6), обрабатывающих (75,6) и в строительстве (77,7).Заводы наращивают обороты и модернизируют производства "в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения", пояснили в Центробанке. Соответственно, усилилась инвестиционная активность.Рекорд зафиксировали и в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов средняя загрузка — 76,7 процента (в прошлом году было 76,5). Лидируют производство бумаги и бумажных изделий — 83,6, текстиля и одежды — 81,5.Импорт активно замещается отечественными компаниями.В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 51,7, готовых металлических изделий — 45,8, мебели — 34,3, электрического оборудования — 32,1, одежды — 44.Уход западных брендов дал легкой промышленности хороший импульс. Улучшили показатели изготовители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных.Развиваются логистика, грузоперевозки. После отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций заказов у судоходных компаний заметно прибавилось.Мощная просадкаВ Европе ситуация иная. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8 (в августе — 48,6). Это минимум за два с половиной года. Ослабел сектор услуг, сократилось производство.Экономическая активность падает, констатировали в S&P Global. Рецессия "становится все более вероятной". ВВП за квартал потерял 0,4 процента, и спад лишь набирает силу.В Германии, согласно отчету Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс уменьшается с апреля. В строительном секторе — минимум с января 2009-го. Компании признают: деловая ситуация ухудшилась. И настроения крайне пессимистичные.Немецкая экономика — в рецессии. ВВП в первом квартале сократился на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022-го (когда тоже было минус 0,5).Скорее всего, и в третьем квартале ничего не изменится к лучшему, поскольку промышленность не растет, а частное потребление мало на что влияет, говорится в сентябрьском экономическом отчете Бундесбанка.Как отмечает британская The Telegraph, Германия превратилась в "самое слабое звено" ЕС. Показатель всей еврозоны — 43,4 пункта. Причины падения — взлет цен на энергоносители, зашкаливающая инфляция и процентные ставки ЕЦБ.Во Франции вообще заявили об "обрушении", обвинив в этом европейские власти. Как напомнил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, еще совсем недавно министр финансов Брюно Ле Мэр "обещал крах российской экономики", но вместо этого рухнула французская."В России в 2023-м ВВП увеличится на 1,5 процента, а в еврозоне — на 0,8", — возмутился политик.Рост ускоритсяВ сентябре международные институты вновь скорректировали прогнозы по России. Доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказывает в 2023-м рост экономики на 0,8 процента, в 2024-м — на 0,9. Международный валютный фонд (МВФ) в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали плюс 0,3 процента, теперь — сразу полтора. В 2024-м — 1,3.По данным ООН, в 2023-м Россия станет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Об этом сообщили на Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД).Аналитики главной международной организации предрекли повышение ВВП на 2,2 процента в текущем году и на два — в следующем.

https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html

https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html

https://ria.ru/20231011/peskov-1901980750.html

https://ria.ru/20230722/orban-1885696956.html

https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html

россия

европа

германия

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, европа, германия, брюно ле мэр, оон, большая двадцатка, федеральная служба государственной статистики (росстат), юнктад