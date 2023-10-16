https://ria.ru/20231016/proizvodstvo-1902574565.html
"Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов
"Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов - РИА Новости, 16.10.2023
"Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов
По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой. В Европе впали в уныние: "локомотивы" в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:00
2023-10-16T08:00
2023-10-16T08:06
экономика
россия
европа
германия
брюно ле мэр
оон
большая двадцатка
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600112871_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_8b40f5d10eda6b0964678129789d0ede.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой. В Европе впали в уныние: "локомотивы" в рецессии, ключевые индексы просели до минимума. Во Франции заявили об обрушении экономики, а Германию назвали "самым слабым звеном" в ЕС.Максимальный ростПо данным S&P Global, индекс деловой активности в производственном секторе PMI увеличился до 54,5. В августе было 52,7. Если больше 50 — промышленность усиливается, ниже — слабеет. В России рост седьмой месяц подряд.Как отмечают аналитики, это в значительной степени обусловлено внутренним спросом. Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года. Также в S&P Global зафиксировали резкое улучшение операционных условий.Такая динамика — следствие уверенной адаптации к внешним ограничениям, процесс идет быстрее, чем предполагалось. Расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.Загрузка на максимумеПо информации Росстата, в августе выпуск продукции прибавил в годовом выражении 5,4 процента. С апреля-мая промышленность держится на уровне 110 процентов от показателей 2020-го.Банк России сообщает: во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81 процента — это исторический максимум. Предыдущий рекорд был в первом квартале — 80,3. Лучшие показатели у добывающих предприятий (82,6), обрабатывающих (75,6) и в строительстве (77,7).Заводы наращивают обороты и модернизируют производства "в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения", пояснили в Центробанке. Соответственно, усилилась инвестиционная активность.Рекорд зафиксировали и в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов средняя загрузка — 76,7 процента (в прошлом году было 76,5). Лидируют производство бумаги и бумажных изделий — 83,6, текстиля и одежды — 81,5.Импорт активно замещается отечественными компаниями.В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 51,7, готовых металлических изделий — 45,8, мебели — 34,3, электрического оборудования — 32,1, одежды — 44.Уход западных брендов дал легкой промышленности хороший импульс. Улучшили показатели изготовители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных.Развиваются логистика, грузоперевозки. После отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций заказов у судоходных компаний заметно прибавилось.Мощная просадкаВ Европе ситуация иная. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8 (в августе — 48,6). Это минимум за два с половиной года. Ослабел сектор услуг, сократилось производство.Экономическая активность падает, констатировали в S&P Global. Рецессия "становится все более вероятной". ВВП за квартал потерял 0,4 процента, и спад лишь набирает силу.В Германии, согласно отчету Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс уменьшается с апреля. В строительном секторе — минимум с января 2009-го. Компании признают: деловая ситуация ухудшилась. И настроения крайне пессимистичные.Немецкая экономика — в рецессии. ВВП в первом квартале сократился на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022-го (когда тоже было минус 0,5).Скорее всего, и в третьем квартале ничего не изменится к лучшему, поскольку промышленность не растет, а частное потребление мало на что влияет, говорится в сентябрьском экономическом отчете Бундесбанка.Как отмечает британская The Telegraph, Германия превратилась в "самое слабое звено" ЕС. Показатель всей еврозоны — 43,4 пункта. Причины падения — взлет цен на энергоносители, зашкаливающая инфляция и процентные ставки ЕЦБ.Во Франции вообще заявили об "обрушении", обвинив в этом европейские власти. Как напомнил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, еще совсем недавно министр финансов Брюно Ле Мэр "обещал крах российской экономики", но вместо этого рухнула французская."В России в 2023-м ВВП увеличится на 1,5 процента, а в еврозоне — на 0,8", — возмутился политик.Рост ускоритсяВ сентябре международные институты вновь скорректировали прогнозы по России. Доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказывает в 2023-м рост экономики на 0,8 процента, в 2024-м — на 0,9. Международный валютный фонд (МВФ) в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали плюс 0,3 процента, теперь — сразу полтора. В 2024-м — 1,3.По данным ООН, в 2023-м Россия станет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Об этом сообщили на Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД).Аналитики главной международной организации предрекли повышение ВВП на 2,2 процента в текущем году и на два — в следующем.
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html
https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html
https://ria.ru/20231011/peskov-1901980750.html
https://ria.ru/20230722/orban-1885696956.html
https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, германия, брюно ле мэр, оон, большая двадцатка, федеральная служба государственной статистики (росстат), юнктад
Экономика, Россия, Европа, Германия, Брюно Ле Мэр, ООН, Большая двадцатка, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ЮНКТАД
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой. В Европе впали в уныние: "локомотивы" в рецессии, ключевые индексы просели до минимума. Во Франции заявили об обрушении экономики, а Германию назвали "самым слабым звеном" в ЕС.
По данным S&P Global, индекс деловой активности в производственном секторе PMI увеличился до 54,5. В августе было 52,7. Если больше 50 — промышленность усиливается, ниже — слабеет. В России рост седьмой месяц подряд.
«
Как отмечают аналитики, это в значительной степени обусловлено внутренним спросом. Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года. Также в S&P Global зафиксировали резкое улучшение операционных условий.
Такая динамика — следствие уверенной адаптации к внешним ограничениям, процесс идет быстрее, чем предполагалось. Расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.
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По информации Росстата, в августе выпуск продукции прибавил в годовом выражении 5,4 процента. С апреля-мая промышленность держится на уровне 110 процентов от показателей 2020-го.
«
Банк России сообщает: во втором квартале загрузка производственных мощностей достигла 81 процента — это исторический максимум. Предыдущий рекорд был в первом квартале — 80,3. Лучшие показатели у добывающих предприятий (82,6), обрабатывающих (75,6) и в строительстве (77,7).
Заводы наращивают обороты и модернизируют производства "в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения", пояснили в Центробанке. Соответственно, усилилась инвестиционная активность.
Рекорд зафиксировали и в Институте экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП). По итогам двух кварталов средняя загрузка — 76,7 процента (в прошлом году было 76,5). Лидируют производство бумаги и бумажных изделий — 83,6, текстиля и одежды — 81,5.
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Импорт активно замещается отечественными компаниями.
В первом полугодии выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 71,6 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 51,7, готовых металлических изделий — 45,8, мебели — 34,3, электрического оборудования — 32,1, одежды — 44.
Уход западных брендов дал легкой промышленности хороший импульс. Улучшили показатели изготовители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных.
Развиваются логистика, грузоперевозки. После отказа иностранных нефтетрейдеров транспортировать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций заказов у судоходных компаний заметно прибавилось.
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В Европе ситуация иная. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8 (в августе — 48,6). Это минимум за два с половиной года. Ослабел сектор услуг, сократилось производство.
«
Экономическая активность падает, констатировали в S&P Global. Рецессия "становится все более вероятной". ВВП за квартал потерял 0,4 процента, и спад лишь набирает силу.
В Германии, согласно отчету Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс уменьшается с апреля. В строительном секторе — минимум с января 2009-го. Компании признают: деловая ситуация ухудшилась. И настроения крайне пессимистичные.
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Немецкая экономика — в рецессии. ВВП в первом квартале сократился на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022-го (когда тоже было минус 0,5).
Скорее всего, и в третьем квартале ничего не изменится к лучшему, поскольку промышленность не растет, а частное потребление мало на что влияет, говорится в сентябрьском экономическом отчете
Бундесбанка.
Как отмечает британская The Telegraph, Германия превратилась в "самое слабое звено" ЕС. Показатель всей еврозоны — 43,4 пункта. Причины падения — взлет цен на энергоносители, зашкаливающая инфляция и процентные ставки ЕЦБ.
«
Во Франции вообще заявили об "обрушении", обвинив в этом европейские власти. Как напомнил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, еще совсем недавно министр финансов Брюно Ле Мэр "обещал крах российской экономики", но вместо этого рухнула французская.
"В России в 2023-м ВВП увеличится на 1,5 процента, а в еврозоне — на 0,8", — возмутился политик.
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В сентябре международные институты вновь скорректировали прогнозы по России. Доклад
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказывает в 2023-м рост экономики на 0,8 процента, в 2024-м — на 0,9. Международный валютный фонд (МВФ) в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали плюс 0,3 процента, теперь — сразу полтора. В 2024-м — 1,3.
«
По данным ООН, в 2023-м Россия станет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Об этом сообщили на Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Аналитики главной международной организации предрекли повышение ВВП на 2,2 процента в текущем году и на два — в следующем.