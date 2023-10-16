https://ria.ru/20231016/proekty-1903053150.html
Венесуэла будет реализовывать несколько проектов с "Газпромом"
Венесуэла будет реализовывать несколько проектов с "Газпромом" - РИА Новости, 16.10.2023
Венесуэла будет реализовывать несколько проектов с "Газпромом"
Венесуэльская PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом", сообщил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:47
2023-10-16T13:47
2023-10-16T13:47
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Венесуэльская PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом", сообщил министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа. "Венесуэла благодарна за интерес российских предприятий к развитию торговли различными видами сырья и расходниками для нефтегазовой отрасли и нефтехимической. Среди прочего, была возобновлена деятельность пяти совместных предприятий с компанией PDVSA, и есть ряд других проектов, которые мы будем реализовывать с компанией "Газпром", - сказал Тельечеа в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии России и Венесуэлы. Кроме того, по его словам, республика работает над развитием геологических исследований и геологоразведки, чтобы и дальше добывать нефть и газ на своей территории. "У нас существенный прогресс с компанией "Газпром" в том, что касается добычи газа в Венесуэле", - ответил он журналистам на вопрос, какие проекты с "Газпромом" реализуются в республике. Также в ходе выступления на заседании министр рассказал, что уже в ближайшее время в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начнут учиться 40 молодых венесуэльцев. Семнадцатая межправительственная российско-венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла и президента PDVSA Педро Тельечеа.
https://ria.ru/20231016/novak-1903031358.html
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экономика, венесуэла, москва, россия, александр новак, газпром, pdvsa
Экономика, Венесуэла, Москва, Россия, Александр Новак, Газпром, PDVSA
Венесуэла будет реализовывать несколько проектов с "Газпромом"
Президент PDVSA: Венесуэла будет реализовывать несколько проектов с "Газпромом"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Венесуэльская PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом", сообщил министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа.
"Венесуэла благодарна за интерес российских предприятий к развитию торговли различными видами сырья и расходниками для нефтегазовой отрасли и нефтехимической. Среди прочего, была возобновлена деятельность пяти совместных предприятий с компанией PDVSA, и есть ряд других проектов, которые мы будем реализовывать с компанией "Газпром", - сказал Тельечеа в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии России
и Венесуэлы.
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Кроме того, по его словам, республика работает над развитием геологических исследований и геологоразведки, чтобы и дальше добывать нефть и газ на своей территории.
"У нас существенный прогресс с компанией "Газпром" в том, что касается добычи газа в Венесуэле", - ответил он журналистам на вопрос, какие проекты с "Газпромом" реализуются в республике.
Также в ходе выступления на заседании министр рассказал, что уже в ближайшее время в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начнут учиться 40 молодых венесуэльцев.
Семнадцатая межправительственная российско-венесуэльская комиссия проходит в понедельник в Москве
под председательством вице-премьера РФ Александра Новака
и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла и президента PDVSA Педро Тельечеа.
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