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Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
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07:44 16.10.2023 (обновлено: 07:45 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/preimuschestvo-1902976879.html
Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь"
Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь"
Президент России Владимир Путин назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" поиск приемлемых для всех решений и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:44
2023-10-16T07:45
китай
россия
владимир путин
центральная азия
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" поиск приемлемых для всех решений и отсутствие навязывания своей воли другим. "Главное преимущество предложенной китайской стороной концепции взаимодействия заключается в том, что в рамках этой работы никто никому ничего не навязывает. Все это идет в рамках поиска не только приемлемых решений, но таких проектов и таких способов достижения общей цели, которые приемлемы для всех", - сказал он в интервью Китайской медиакорпорации. "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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китай, россия, владимир путин, центральная азия, в мире, видео
Китай, Россия, Владимир Путин, Центральная Азия, В мире
Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" поиск приемлемых для всех решений и отсутствие навязывания своей воли другим.
2023-10-16T07:44
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Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь"

Путин: в рамках инициативы "Один пояс — один путь" никто ничего не навязывает

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" поиск приемлемых для всех решений и отсутствие навязывания своей воли другим.
"Главное преимущество предложенной китайской стороной концепции взаимодействия заключается в том, что в рамках этой работы никто никому ничего не навязывает. Все это идет в рамках поиска не только приемлемых решений, но таких проектов и таких способов достижения общей цели, которые приемлемы для всех", - сказал он в интервью Китайской медиакорпорации.
"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
 
КитайРоссияВладимир ПутинЦентральная АзияВ мире
 
 
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