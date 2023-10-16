https://ria.ru/20231016/preimuschestvo-1902976879.html

Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь"

Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023

Путин назвал главное преимущество инициативы "Один пояс — один путь"

Президент России Владимир Путин назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" поиск приемлемых для всех решений и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:44

2023-10-16T07:44

2023-10-16T07:45

китай

россия

владимир путин

центральная азия

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс - один путь" поиск приемлемых для всех решений и отсутствие навязывания своей воли другим. "Главное преимущество предложенной китайской стороной концепции взаимодействия заключается в том, что в рамках этой работы никто никому ничего не навязывает. Все это идет в рамках поиска не только приемлемых решений, но таких проектов и таких способов достижения общей цели, которые приемлемы для всех", - сказал он в интервью Китайской медиакорпорации. "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:44 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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