https://ria.ru/20231016/preduprezhdenie-1903101182.html

"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США

"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США - РИА Новости, 16.10.2023

"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США

Читатели турецкого издания Haber7 высоко оценили заявление президента России Владимира Путина, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет "совсем... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:02

2023-10-16T17:02

2023-10-16T17:26

политика

сша

россия

владимир путин

евросоюз

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900530263_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7ec69a7ed9fc4a756595549f1492ce2.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 высоко оценили заявление президента России Владимира Путина, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет "совсем другая война"."Россия говорит: "Не злите нас, мы всех вас снесем за одну ночь". Это предупреждение в адрес США. Никто не издает ни звука. Еще немного — и всех вас сотрут с лица земли", — поделился мнением пользователь."Путин, ты действительно крут! Единственное отличие от нас — не мусульманин, но лично я поздравляю тебя", — написал участник дискуссии."В нынешней атмосфере мы всем сердцем с тобой, Путин", — заявил еще один читатель."Господин Путин, на мой взгляд, вам нужно сделать все возможное, чтобы сформировать военный союз с Турцией. Вместе с Турцией вы станете величайшей державой мира как в экономическом, так и в военном отношениях", — убежден участник беседы."Молодец, Путин, я тебя люблю, ты единственный в мире лидер, который бросает вызов США-убийце и его лакею-убийце — ЕС, единственный лидер, который говорит США и ЕС: "Вперед, если ты мужчина". Браво!" — резюмировали в комментариях.Ранее Путин отметил, что рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул президент, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это будет уже "совсем другая война", не похожая на специальную военную операцию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231016/izrail-1903083065.html

https://ria.ru/20231016/proschet-1903081240.html

сша

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, россия, владимир путин, евросоюз, турция