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"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США - РИА Новости, 16.10.2023
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17:02 16.10.2023 (обновлено: 17:26 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/preduprezhdenie-1903101182.html
"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США - РИА Новости, 16.10.2023
"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Читатели турецкого издания Haber7 высоко оценили заявление президента России Владимира Путина, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет "совсем... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:02
2023-10-16T17:26
политика
сша
россия
владимир путин
евросоюз
турция
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 высоко оценили заявление президента России Владимира Путина, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет "совсем другая война"."Россия говорит: "Не злите нас, мы всех вас снесем за одну ночь". Это предупреждение в адрес США. Никто не издает ни звука. Еще немного — и всех вас сотрут с лица земли", — поделился мнением пользователь."Путин, ты действительно крут! Единственное отличие от нас — не мусульманин, но лично я поздравляю тебя", — написал участник дискуссии."В нынешней атмосфере мы всем сердцем с тобой, Путин", — заявил еще один читатель."Господин Путин, на мой взгляд, вам нужно сделать все возможное, чтобы сформировать военный союз с Турцией. Вместе с Турцией вы станете величайшей державой мира как в экономическом, так и в военном отношениях", — убежден участник беседы."Молодец, Путин, я тебя люблю, ты единственный в мире лидер, который бросает вызов США-убийце и его лакею-убийце — ЕС, единственный лидер, который говорит США и ЕС: "Вперед, если ты мужчина". Браво!" — резюмировали в комментариях.Ранее Путин отметил, что рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул президент, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это будет уже "совсем другая война", не похожая на специальную военную операцию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231016/izrail-1903083065.html
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политика, сша, россия, владимир путин, евросоюз, турция
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Турция
"Не злите нас". Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США

Читателей Haber7 восхитило предупреждение Путина о войне Запада с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 высоко оценили заявление президента России Владимира Путина, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет "совсем другая война".
«
"Россия говорит: "Не злите нас, мы всех вас снесем за одну ночь". Это предупреждение в адрес США. Никто не издает ни звука. Еще немного — и всех вас сотрут с лица земли", — поделился мнением пользователь.
"Путин, ты действительно крут! Единственное отличие от нас — не мусульманин, но лично я поздравляю тебя", — написал участник дискуссии.
"В нынешней атмосфере мы всем сердцем с тобой, Путин", — заявил еще один читатель.
"Господин Путин, на мой взгляд, вам нужно сделать все возможное, чтобы сформировать военный союз с Турцией. Вместе с Турцией вы станете величайшей державой мира как в экономическом, так и в военном отношениях", — убежден участник беседы.
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"Молодец, Путин, я тебя люблю, ты единственный в мире лидер, который бросает вызов США-убийце и его лакею-убийце — ЕС, единственный лидер, который говорит США и ЕС: "Вперед, если ты мужчина". Браво!" — резюмировали в комментариях.
Ранее Путин отметил, что рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул президент, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это будет уже "совсем другая война", не похожая на специальную военную операцию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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