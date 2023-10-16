https://ria.ru/20231016/predotvraschenie-1903144993.html
Глава службы безопасности Израиля взял вину за непредотвращенную атаку
Глава службы безопасности Израиля взял вину за непредотвращенную атаку - РИА Новости, 16.10.2023
Глава службы безопасности Израиля взял вину за непредотвращенную атаку
Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар в понедельник заявил, что несет ответственность за то, что спецслужбам не удалось предотвратить... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:11
2023-10-16T19:11
2023-10-16T19:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар в понедельник заявил, что несет ответственность за то, что спецслужбам не удалось предотвратить нападение ХАМАС."Несмотря на ряд предпринятых нами действий, к сожалению, в субботу нам не удалось создать достаточное предупреждение, которое позволило бы сорвать атаку. Как глава организации заявляю, что ответственность за это лежит на мне. Будет время для расследований. Пока надо бороться", - заявил Бар в письменном обращении к офицерам ШАБАК.Это первое с момента начала эскалации публичное заявление главы одной из самых основных израильских спецслужб.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/netanyakhu-1903118354.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, шабак
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, ШАБАК
Глава службы безопасности Израиля взял вину за непредотвращенную атаку
Глава службы безопасности Израиля взял на себя вину за непредотвращенную атаку
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар в понедельник заявил, что несет ответственность за то, что спецслужбам не удалось предотвратить нападение ХАМАС.
«
"Несмотря на ряд предпринятых нами действий, к сожалению, в субботу нам не удалось создать достаточное предупреждение, которое позволило бы сорвать атаку. Как глава организации заявляю, что ответственность за это лежит на мне. Будет время для расследований. Пока надо бороться", - заявил Бар в письменном обращении к офицерам ШАБАК.
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Это первое с момента начала эскалации публичное заявление главы одной из самых основных израильских спецслужб.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
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МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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