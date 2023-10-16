https://ria.ru/20231016/poteri-1903059222.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили 2 склада, более 70 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:15

специальная военная операция на украине

киев

россия

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили 2 склада, более 70 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили более 70 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Зеленого Гая и Алексеевки на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов.

киев

россия

угледар

донецкая народная республика

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киев, россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины