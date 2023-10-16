https://ria.ru/20231016/poteri-1903059222.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили 2 склада, более 70 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:15
специальная военная операция на украине
киев
россия
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили 2 склада, более 70 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили более 70 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Зеленого Гая и Алексеевки на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов.
киев
россия
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 70 солдат на Южнодонецком направлении