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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, в том числе диверсионно-разведывательную группу... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:07
2023-10-16T14:07
2023-10-16T14:12
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, в том числе диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы. В районе города Херсон и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка, сообщило Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Херсон, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих