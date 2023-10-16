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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.10.2023
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14:07 16.10.2023 (обновлено: 14:12 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/poteri-1903058885.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, в том числе диверсионно-разведывательную группу... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:07
2023-10-16T14:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, в том числе диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.&quot;На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы. В районе города Херсон и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка, сообщило Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Херсон, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ на Херсонском направлении
Военнослужащий ВДВ РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВДВ РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, в том числе диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы. В районе города Херсон и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка, сообщило Минобороны РФ.
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