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Путин рассказал о перспективах в области поставок газа в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
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07:34 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/postavki-1902975655.html
Путин рассказал о перспективах в области поставок газа в Китай
Путин рассказал о перспективах в области поставок газа в Китай - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о перспективах в области поставок газа в Китай
Россия и Китай имеют хорошие перспективы в области поставок газа, увеличиваются поставки угля и электроэнергии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:34
2023-10-16T07:34
россия
китай
монголия
владимир путин
сила сибири — 2
экономика
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай имеют хорошие перспективы в области поставок газа, увеличиваются поставки угля и электроэнергии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал о развитии отношений РФ и Китая в сфере экономики. По словам президента России, процесс был постепенным: стороны занимали те ниши, которые когда-то принадлежали другим странам, не действовавшим настолько эффективно. В качестве примера президент РФ привел энергетику. "Отношения в сфере экономики у нас от года к году диверсифицируются. Действительно, я уже сказал, что в области энергетики у нас очень много, большой объем сотрудничества, и он очень разнообразный. Это не только, скажем, поставки нефти и газа. В области нефти работает трубопровод, причем он работает стабильно, и объемы перекачки все увеличиваются. То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается еще один маршрут "Сила Сибири 2" через Монголию. Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии", - сказал Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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россия, китай, монголия, владимир путин, сила сибири — 2, экономика, видео
Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, Сила Сибири — 2, Экономика
Путин рассказал о перспективах в области поставок газа в Китай
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай имеют хорошие перспективы в области поставок газа, увеличиваются поставки угля и электроэнергии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:34
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Путин рассказал о перспективах в области поставок газа в Китай

Путин: Россия и Китай имеют хорошие перспективы в области поставок газа

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Китай имеют хорошие перспективы в области поставок газа, увеличиваются поставки угля и электроэнергии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
В ходе интервью Путин рассказал о развитии отношений РФ и Китая в сфере экономики. По словам президента России, процесс был постепенным: стороны занимали те ниши, которые когда-то принадлежали другим странам, не действовавшим настолько эффективно. В качестве примера президент РФ привел энергетику.
"Отношения в сфере экономики у нас от года к году диверсифицируются. Действительно, я уже сказал, что в области энергетики у нас очень много, большой объем сотрудничества, и он очень разнообразный. Это не только, скажем, поставки нефти и газа. В области нефти работает трубопровод, причем он работает стабильно, и объемы перекачки все увеличиваются. То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается еще один маршрут "Сила Сибири 2" через Монголию. Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии", - сказал Путин.
 
РоссияКитайМонголияВладимир ПутинСила Сибири — 2Экономика
 
 
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