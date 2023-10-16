https://ria.ru/20231016/polsha-1903128796.html
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше - РИА Новости, 16.10.2023
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше
Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:26
2023-10-16T18:26
2023-10-16T19:10
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
матеуш моравецкий
дональд туск
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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:Предварительные результаты указывают на то, что оппозиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. Учитывая то, что эти партии вместе набрали более 50 процентов голосов избирателей, они могут отстранить от власти "Право и справедливость".При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902978747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше
Партия Качиньского PiS лидирует на выборах в Польше, но без большинства в сейме
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.
Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:
1."Право и справедливость" набирает 37,03 процента голосов;
2.Оппозиционная "Гражданская коалиция" — 29,11 процента;
3.Центристский "Третий путь" — 14,47 процента;
4."Левые" — 8,31 процента;
5.Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,24 процента.
Предварительные результаты указывают на то, что оппозиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. Учитывая то, что эти партии вместе набрали более 50 процентов голосов избирателей, они могут отстранить от власти "Право и справедливость".
Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность
При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий
, так и лидер оппозиции Дональд Туск
— уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.
Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.
Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
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