Рейтинг@Mail.ru
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 16.10.2023 (обновлено: 19:10 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/polsha-1903128796.html
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше - РИА Новости, 16.10.2023
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше
Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:26
2023-10-16T19:10
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
матеуш моравецкий
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796945606_0:184:2829:1775_1920x0_80_0_0_bc9afce8ccbb635f384c66b66b5dd9a9.jpg
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:Предварительные результаты указывают на то, что оппозиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. Учитывая то, что эти партии вместе набрали более 50 процентов голосов избирателей, они могут отстранить от власти "Право и справедливость".При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902978747.html
https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796945606_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_de5f1fcc3be74933f49130d52819a15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше

Партия Качиньского PiS лидирует на выборах в Польше, но без большинства в сейме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.
Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:
  1. 1.
    "Право и справедливость" набирает 37,03 процента голосов;
  2. 2.
    Оппозиционная "Гражданская коалиция" — 29,11 процента;
  3. 3.
    Центристский "Третий путь" — 14,47 процента;
  4. 4.
    "Левые" — 8,31 процента;
  5. 5.
    Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,24 процента.
Предварительные результаты указывают на то, что оппозиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. Учитывая то, что эти партии вместе набрали более 50 процентов голосов избирателей, они могут отстранить от власти "Право и справедливость".
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность
Вчера, 07:56
При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.
Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.
Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Вчера, 15:15
 
В миреПольшаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьМатеуш МоравецкийДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала