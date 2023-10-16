https://ria.ru/20231016/polsha-1903128796.html

Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше

Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше - РИА Новости, 16.10.2023

Партия Качиньского, предварительно, лидирует на выборах в Польше

Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:26

2023-10-16T18:26

2023-10-16T19:10

в мире

польша

ярослав качиньский

право и справедливость

матеуш моравецкий

дональд туск

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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского (PiS) лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 75,6% бюллетеней, однако не получает большинства мест в сейме, сообщила Государственная избирательная комиссия.Сейчас позиции политсил распределены следующим образом:Предварительные результаты указывают на то, что оппозиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство. Учитывая то, что эти партии вместе набрали более 50 процентов голосов избирателей, они могут отстранить от власти "Право и справедливость".При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции Дональд Туск — уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.Голосование на парламентских выборах и общенациональном референдуме началось в Польше накануне. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма — нижней палаты парламента и 100 членов сената — верхней палаты.Окончательный результат выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить во вторник.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902978747.html

https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость, матеуш моравецкий, дональд туск