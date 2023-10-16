https://ria.ru/20231016/pogibshie-1903193361.html
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе
Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:38
2023-10-16T21:38
2023-10-16T21:38
китай
россия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель, личность одного погибшего, у которого при себе не оказалось документов, пока не установлена. "Личности погибших (в аварии - ред.) установили", - сообщил собеседник агентства. Позже глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский написал в своём Telegram-канале, что погибшими оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. "Выражаю соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Скорейшего выздоровления всем, кто находится на излечении", - написал он. Ранее власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставляют санавиацией во Владивосток. Пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко сообщала РИА Новости, что врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП: у него был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
https://ria.ru/20231016/marshrutka-1903176215.html
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китай, россия, уссурийск
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на китайском автобусе
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель, личность одного погибшего, у которого при себе не оказалось документов, пока не установлена.
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"Личности погибших (в аварии - ред.) установили", - сообщил собеседник агентства.
Позже глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский написал в своём Telegram-канале, что погибшими оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. "Выражаю соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Скорейшего выздоровления всем, кто находится на излечении", - написал он.
Ранее власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставляют санавиацией во Владивосток. Пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко сообщала РИА Новости, что врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП: у него был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР
, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ
и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск
– Хуньчунь
– Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
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