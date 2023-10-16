https://ria.ru/20231016/pogibshie-1903193361.html

В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе

В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе - РИА Новости, 16.10.2023

В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе

Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:38

2023-10-16T21:38

2023-10-16T21:38

китай

россия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель, личность одного погибшего, у которого при себе не оказалось документов, пока не установлена. "Личности погибших (в аварии - ред.) установили", - сообщил собеседник агентства. Позже глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский написал в своём Telegram-канале, что погибшими оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. "Выражаю соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Скорейшего выздоровления всем, кто находится на излечении", - написал он. Ранее власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставляют санавиацией во Владивосток. Пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко сообщала РИА Новости, что врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП: у него был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.

https://ria.ru/20231016/marshrutka-1903176215.html

https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html

китай

россия

уссурийск

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китай, россия, уссурийск