Рейтинг@Mail.ru
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/pogibshie-1903193361.html
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе
Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:38
2023-10-16T21:38
китай
россия
уссурийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель, личность одного погибшего, у которого при себе не оказалось документов, пока не установлена. "Личности погибших (в аварии - ред.) установили", - сообщил собеседник агентства. Позже глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский написал в своём Telegram-канале, что погибшими оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. "Выражаю соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Скорейшего выздоровления всем, кто находится на излечении", - написал он. Ранее власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставляют санавиацией во Владивосток. Пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко сообщала РИА Новости, что врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП: у него был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
https://ria.ru/20231016/marshrutka-1903176215.html
https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html
китай
россия
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, уссурийск
Китай, Россия, Уссурийск
В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на автобусе

В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на китайском автобусе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель, личность одного погибшего, у которого при себе не оказалось документов, пока не установлена.
На месте ДТП с участием маршрутки и автобуса в Мытищах - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом
Вчера, 19:59
«
"Личности погибших (в аварии - ред.) установили", - сообщил собеседник агентства.
Позже глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский написал в своём Telegram-канале, что погибшими оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. "Выражаю соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Скорейшего выздоровления всем, кто находится на излечении", - написал он.
Ранее власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставляют санавиацией во Владивосток. Пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко сообщала РИА Новости, что врачи прооперировали первого туриста, пострадавшего в ДТП: у него был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту УссурийскХуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В Хабаровске "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие
15 октября, 06:12
 
КитайРоссияУссурийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала