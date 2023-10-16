https://ria.ru/20231016/podstantsiya-1903042199.html

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена электрическая подстанция

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена электрическая подстанция - РИА Новости, 16.10.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена электрическая подстанция

В подконтрольном Киеву Херсоне после взрыва повреждена электрическая подстанция, сообщили в понедельник в Telegram-канале минэнерго Украины. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:06

2023-10-16T13:06

2023-10-16T13:06

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне после взрыва повреждена электрическая подстанция, сообщили в понедельник в Telegram-канале минэнерго Украины. "Вчера в результате ракетного удара была обесточена подстанция 150 кВ в Херсоне, без света оставались 130 тысяч потребителей", - говорится в сообщении. В воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Херсоне прогремел взрыв, в некоторых районах исчез свет, есть перебои в водоснабжении. По данным минэнерго, по состоянию на понедельник всех потребителей города удалось подключить к электроснабжению. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий 67 населенных пунктов в четырех областях Украины остаются частично без электричества. В Киевской области остаются без света 2,8 тысячи потребителей, в Кировоградской области - 3 тысячи потребителей, в Хмельницкой области - более 3 тысяч потребителей, в Черниговской области - более 5 тысяч потребителей. В результате технологических нарушений в Одесской области Украины обесточены порядка 2,6 тысячи потребителей, говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина, россия