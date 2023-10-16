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Лидер Палестины оценил поддержку Россией прав палестинского народа - РИА Новости, 16.10.2023
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18:17 16.10.2023 (обновлено: 19:59 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/podderzhka-1903126449.html
Лидер Палестины оценил поддержку Россией прав палестинского народа
Лидер Палестины оценил поддержку Россией прав палестинского народа - РИА Новости, 16.10.2023
Лидер Палестины оценил поддержку Россией прав палестинского народа
Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:17
2023-10-16T19:59
в мире
палестина
россия
израиль
махмуд аббас
владимир путин
оон
хамас
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ТУНИС, 16 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа и мира на Ближнем Востоке, сообщает информационное агентство WAFA."Аббас… высоко оценил позицию России в поддержку прав нашего палестинского народа и всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международной законности", - говорится в сообщении агентства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/peregovory-1903129451.html
https://ria.ru/20231016/gibel-1903120676.html
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в мире, палестина, россия, израиль, махмуд аббас, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Махмуд Аббас, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер Палестины оценил поддержку Россией прав палестинского народа

Лидер Палестины высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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ТУНИС, 16 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа и мира на Ближнем Востоке, сообщает информационное агентство WAFA.
«
"Аббас… высоко оценил позицию России в поддержку прав нашего палестинского народа и всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международной законности", - говорится в сообщении агентства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин поговорил по телефону с Асадом, Раиси, Аббасом, ас-Сиси и Нетаньяху
Вчера, 18:27
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Лидер Палестины выразил соболезнования Путину из-за гибели россиян в Газе
Вчера, 18:12
 
В миреПалестинаРоссияИзраильМахмуд АббасВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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