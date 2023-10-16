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В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь - РИА Новости, 16.10.2023
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15:03 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/palestina-1903071377.html
В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь - РИА Новости, 16.10.2023
В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
РФ считает, что нужно немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:03
2023-10-16T15:03
в мире
россия
юрий ушаков
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ считает, что нужно немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы считаем, что главное сейчас в данной обстановке - немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования", - сказал он журналистам. Помощник президента РФ добавил, что необходимо предпринять активные и резкие шаги, чтобы прекратить обострение, которое носит беспрецедентный характер. "Целью любых мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств, которая предполагает создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это государство существовало бы в мире и безопасности с Израилем", - добавил Ушаков. По его словам, эти темы - предмет активного обсуждения во время сегодняшних телефонных переговоров Владимира Путина с руководством Ирана, Сирии, Египта, Палестины и Израиля.
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в мире, россия, юрий ушаков, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь

Ушаков: Россия выступает за мирное урегулирование между Израилем и Палестиной

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РФ считает, что нужно немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы считаем, что главное сейчас в данной обстановке - немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования", - сказал он журналистам. Помощник президента РФ добавил, что необходимо предпринять активные и резкие шаги, чтобы прекратить обострение, которое носит беспрецедентный характер.
"Целью любых мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств, которая предполагает создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это государство существовало бы в мире и безопасности с Израилем", - добавил Ушаков.
По его словам, эти темы - предмет активного обсуждения во время сегодняшних телефонных переговоров Владимира Путина с руководством Ирана, Сирии, Египта, Палестины и Израиля.
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В миреРоссияЮрий УшаковИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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