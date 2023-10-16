https://ria.ru/20231016/palestina-1903069244.html

СМИ рассказали об изъяне в плане пропуска палестинцев через КПП "Рафах"

СМИ рассказали об изъяне в плане пропуска палестинцев через КПП "Рафах" - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ рассказали об изъяне в плане пропуска палестинцев через КПП "Рафах"

План США, Египта и Израиля о работе КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа предполагает пропуск палестинцев с паспортами стран Запада, большинство жителей... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:57

2023-10-16T14:57

2023-10-16T15:05

в мире

египет

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. План США, Египта и Израиля о работе КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа предполагает пропуск палестинцев с паспортами стран Запада, большинство жителей Газы не пропустят, сообщает газета Wall Street Journal.По информации издания, США в течение нескольких дней обсуждали с Египтом и Израилем договоренность об открытии КПП."Согласно плану, только палестинцы с паспортами США или другими западными паспортами, а также некоторые сотрудники гуманитарных организаций смогут покинуть Газу. Подавляющему большинству - более двух миллионов палестинцев, которые живут в анклаве, не разрешат пересечь границу с Египтом", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что Египет должен в свою очередь доставить гумпомощь в пункт сбора вблизи КПП на территории Газы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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сша

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, египет, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году