https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1903103598.html

Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая

Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023

Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая

Отношения РФ и Китая носят всеобъемлющий и стратегический характер и демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, заявил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:07

2023-10-16T17:07

2023-10-16T17:07

россия

китай

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая носят всеобъемлющий и стратегический характер и демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Хотел бы отметить, что наши отношения носят действительно всеобъемлющий, партнерский, стратегический характер, и как и наш президент, и как председатель (КНР - ред.) неоднократно отмечали, эти отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Эти отношения демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, и в следующем году мы будем отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20231005/logistika-1900763856.html

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китай

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россия, китай, юрий ушаков