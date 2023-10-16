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Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
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17:07 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1903103598.html
Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая
Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая
Отношения РФ и Китая носят всеобъемлющий и стратегический характер и демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, заявил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:07
2023-10-16T17:07
россия
китай
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая носят всеобъемлющий и стратегический характер и демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Хотел бы отметить, что наши отношения носят действительно всеобъемлющий, партнерский, стратегический характер, и как и наш президент, и как председатель (КНР - ред.) неоднократно отмечали, эти отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Эти отношения демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, и в следующем году мы будем отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Ушаков.
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россия, китай, юрий ушаков
Россия, Китай, Юрий Ушаков
Ушаков оценил двусторонние отношения России и Китая

Ушаков: отношения России и Китая демонстрируют устойчивость к внешнему давлению

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения РФ и Китая носят всеобъемлющий и стратегический характер и демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Хотел бы отметить, что наши отношения носят действительно всеобъемлющий, партнерский, стратегический характер, и как и наш президент, и как председатель (КНР - ред.) неоднократно отмечали, эти отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Эти отношения демонстрируют устойчивость к внешнему давлению, и в следующем году мы будем отмечать 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Ушаков.
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РоссияКитайЮрий Ушаков
 
 
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