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Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал, что в разное время у РФ и Китая "было разное соотношение по экспорту и по импорту". Страны год от года улучшали торговый баланс, отметил глава государства. "И вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Это фундаментальный фактор - российско-китайские отношения. Все это вместе и дает нам основания считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов", - сказал Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:41
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PT46M29S
РИА Новости
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россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:41
true
PT46M29S
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
Путин: отношения России и Китая являются основным фактором стабильности в мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
В ходе интервью Путин рассказал, что в разное время у РФ и Китая "было разное соотношение по экспорту и по импорту". Страны год от года улучшали торговый баланс, отметил глава государства.
"И вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Это фундаментальный фактор - российско-китайские отношения. Все это вместе и дает нам основания считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов", - сказал Путин.