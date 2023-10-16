Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902976622.html
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:41
2023-10-16T07:41
россия
китай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал, что в разное время у РФ и Китая "было разное соотношение по экспорту и по импорту". Страны год от года улучшали торговый баланс, отметил глава государства. "И вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Это фундаментальный фактор - российско-китайские отношения. Все это вместе и дает нам основания считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов", - сказал Путин.
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:41
true
PT46M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:41
true
PT46M29S
Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая являются основным фактором стабильности в мире

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
В ходе интервью Путин рассказал, что в разное время у РФ и Китая "было разное соотношение по экспорту и по импорту". Страны год от года улучшали торговый баланс, отметил глава государства.
"И вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Это фундаментальный фактор - российско-китайские отношения. Все это вместе и дает нам основания считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов", - сказал Путин.
 
РоссияКитайВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала