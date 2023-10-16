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Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая

Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал о мировой важности отношений России и Китая

Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:41

2023-10-16T07:41

2023-10-16T07:41

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором для стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал, что в разное время у РФ и Китая "было разное соотношение по экспорту и по импорту". Страны год от года улучшали торговый баланс, отметил глава государства. "И вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Это фундаментальный фактор - российско-китайские отношения. Все это вместе и дает нам основания считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов", - сказал Путин.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:41 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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