https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974407.html

Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая

Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая

Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:24

2023-10-16T07:24

2023-10-16T07:24

россия

китай

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР. "Отношения между Россией и Китаем… Вот знаете, я сейчас вам говорю то, что мне прямо сейчас, после того как вы сформулировали вопрос, прямо сейчас в голову приходит. Они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире - российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении, ну, двух десятилетий. Аккуратно, спокойно", - сказал Путин.

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:24 true PT46M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, в мире, видео