https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974407.html
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:24
2023-10-16T07:24
2023-10-16T07:24
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР. "Отношения между Россией и Китаем… Вот знаете, я сейчас вам говорю то, что мне прямо сейчас, после того как вы сформулировали вопрос, прямо сейчас в голову приходит. Они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире - российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении, ну, двух десятилетий. Аккуратно, спокойно", - сказал Путин.
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РИА Новости
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:24
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PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР.
2023-10-16T07:24
true
PT46M29S
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
Путин: отношения России и Китая складывались на протяжении двух десятилетий
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР.
"Отношения между Россией и Китаем… Вот знаете, я сейчас вам говорю то, что мне прямо сейчас, после того как вы сформулировали вопрос, прямо сейчас в голову приходит. Они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире - российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении, ну, двух десятилетий. Аккуратно, спокойно", - сказал Путин.