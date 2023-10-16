Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974407.html
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:24
2023-10-16T07:24
россия
китай
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР. "Отношения между Россией и Китаем… Вот знаете, я сейчас вам говорю то, что мне прямо сейчас, после того как вы сформулировали вопрос, прямо сейчас в голову приходит. Они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире - российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении, ну, двух десятилетий. Аккуратно, спокойно", - сказал Путин.
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:24
true
PT46M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР.
2023-10-16T07:24
true
PT46M29S
Путин рассказал, сколько складывались отношения России и Китая

Путин: отношения России и Китая складывались на протяжении двух десятилетий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая - это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР.
"Отношения между Россией и Китаем… Вот знаете, я сейчас вам говорю то, что мне прямо сейчас, после того как вы сформулировали вопрос, прямо сейчас в голову приходит. Они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире - российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении, ну, двух десятилетий. Аккуратно, спокойно", - сказал Путин.
 
РоссияКитайВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала