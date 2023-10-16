Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом
Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Киевом
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить оружие.
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"Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
В конце сентября в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников. По его итогам в Киеве заявили, что к созданному на форуме альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Латвии и Эстонии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.