Рейтинг@Mail.ru
Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/oruzhie-1903202061.html
Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом
Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом - РИА Новости, 16.10.2023
Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:59
2023-10-16T22:59
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
киев
россия
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить оружие. "Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. В конце сентября в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников. По его итогам в Киеве заявили, что к созданному на форуме альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Латвии и Эстонии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html
https://ria.ru/20231009/kuleba-1901533539.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, киев, россия, жозеп боррель, евросоюз, йенс столтенберг
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Киев, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Йенс Столтенберг
Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом

Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Киевом

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить оружие.
«
"Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Кулеба прокомментировал влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине
Вчера, 16:01
В конце сентября в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников. По его итогам в Киеве заявили, что к созданному на форуме альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Латвии и Эстонии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией
9 октября, 15:35
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОКиевРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала