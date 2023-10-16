https://ria.ru/20231016/oruzhie-1903202061.html

Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом

Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом - РИА Новости, 16.10.2023

Кулеба утверждает, что 59 компаний согласились производить оружие с Киевом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T22:59

2023-10-16T22:59

2023-10-16T22:59

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить оружие. "Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. В конце сентября в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1), на нем по видеосвязи выступили представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников. По его итогам в Киеве заявили, что к созданному на форуме альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Латвии и Эстонии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html

https://ria.ru/20231009/kuleba-1901533539.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, киев, россия, жозеп боррель, евросоюз, йенс столтенберг