https://ria.ru/20231016/oruzhie-1902996528.html

Ядерное оружие в Белоруссии выравнивает дисбаланс, заявили в российском МИД

Ядерное оружие в Белоруссии выравнивает дисбаланс, заявили в российском МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Ядерное оружие в Белоруссии выравнивает дисбаланс, заявили в российском МИД

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, а также возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ выравнивают дисбаланс в стратегической сфере, внесенный США,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:04

2023-10-16T10:04

2023-10-16T10:04

россия

белоруссия

владимир ермаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

ядерное оружие

сша

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, а также возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ выравнивают дисбаланс в стратегической сфере, внесенный США, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "В целом, учитывая нынешние обстоятельства спровоцированного Вашингтоном противостояния между нашими странами, Россия вынуждена предпринимать в стратегической сфере шаги, которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы", - сказал Ермаков. "К таким шагам отнесу решения о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО и о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ для "отзеркаливания" статуса США в контексте данного Договора", - подчеркнул он. Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. При внесении законопроекта соавторов оказалось менее 450, следует из документа, размещенного в думской базе. Президент РФ Владимир Путин 5 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20230907/oruzhie-1894668669.html

https://ria.ru/20230815/nato-1890165296.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, владимир ермаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, ядерное оружие, сша