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Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы - РИА Новости, 16.10.2023
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18:12 16.10.2023 (обновлено: 18:27 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903120018.html
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы - РИА Новости, 16.10.2023
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы
Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:12
2023-10-16T18:27
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем."В последние полчаса были обстреляны несколько постов армии обороны Израиля вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку армии была выпущена противотанковая ракета… Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем по источнику обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Отмечается, что сообщений о пострадавших бойцах армии не поступало.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы

ЦАХАЛ: посты вдоль ливанской границы подвергаются обстрелу последние 30 минут

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем.
"В последние полчаса были обстреляны несколько постов армии обороны Израиля вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку армии была выпущена противотанковая ракета… Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем по источнику обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Отмечается, что сообщений о пострадавших бойцах армии не поступало.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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