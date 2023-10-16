https://ria.ru/20231016/obstrel-1903120018.html

Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы

Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы - РИА Новости, 16.10.2023

Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы

Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:12

2023-10-16T18:12

2023-10-16T18:27

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем."В последние полчаса были обстреляны несколько постов армии обороны Израиля вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку армии была выпущена противотанковая ракета… Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем по источнику обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Отмечается, что сообщений о пострадавших бойцах армии не поступало.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль