https://ria.ru/20231016/obstrel-1903120018.html
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы - РИА Новости, 16.10.2023
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы
Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:12
2023-10-16T18:12
2023-10-16T18:27
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902002741_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_f54d9ea8f803debd51af54a003667cfb.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее посты вдоль ливанской границы последние полчаса подвергаются обстрелу, армия отвечает артиллерийским огнем."В последние полчаса были обстреляны несколько постов армии обороны Израиля вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку армии была выпущена противотанковая ракета… Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем по источнику обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Отмечается, что сообщений о пострадавших бойцах армии не поступало.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902002741_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_73d506ac29954864b84ae02b822c2931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия сообщила об обстрелах ее постов вдоль ливанской границы
ЦАХАЛ: посты вдоль ливанской границы подвергаются обстрелу последние 30 минут