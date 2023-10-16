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Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 16.10.2023 (обновлено: 21:59 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/obstanovka-1903168642.html
Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО
Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2023
Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО
Об оперативном совещании Владимира Путина с участием министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и инциденте с американским беспилотником над Черным РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:10
2023-10-16T21:59
специальная военная операция на украине
россия
черное море
забайкальский край
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
су-27
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Об оперативном совещании Владимира Путина с участием министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и инциденте с американским беспилотником над Черным морем — в материале РИА Новости.Шойгу: ВСУ не достигли успеха при контрнаступленииУ российских военных есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел Владимир Путин. Глава ведомства отметил, что в целом обстановка в зоне спецоперации устойчива, войска ведут очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм. Кроме того, по его словам, ВСУ после начала летней кампании понесли большие потери в живой силе, лишились сотни танков и более полутора тысяч бронированных машин. Шойгу также сообщил, что Вооруженные силы России выстроили глубокоэшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО. Он отметил, что украинские солдаты пытаются перейти в наступление на разных направлениях, но им не удается достичь успеха.Потери украинских войск Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что результатов так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери со стороны Киева — примерно восемь к одному. Как сообщил журналистам в Мелитополе командир танкового взвода российских войск с позывным Сова, потери ВСУ при попытке контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Он отметил, что украинское командование отправляло для захвата одной лесополосы по два-три пехотных батальона общей численностью до тысячи человек. Однако после работы российской артиллерии до штурма доходили уже только 20-30 солдат противника.Американский БПЛА испугался российского Су-27 По данным сервиса Flightradar24, накануне американский стратегический беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 резко повернул назад. Как следует из анализа треков портала, около 5:40 мск 15 октября дрон выполнил нетипичный маневр — начал движение в сторону восточной оконечности Крыма. Однако уже через десять минут он резко развернулся, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу на Сицилии. Ранее в Минобороны сообщили, что 15 октября над Черным морем обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Целью оказался беспилотник RQ-4B Global Hawk. Задержали по подозрению в госизменеСотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Киева, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края российских военнослужащих и воинских соединений, готовящихся к отправке в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Женщина находится под стражей. Сводка МинобороныПо данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли в зоне СВО убитыми и ранеными около 800 военнослужащих, 460 из них — на Донецком направлении. Кроме того, российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники противника, а также 17 буксируемых и самоходных гаубиц. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 119 районах. Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. Также удалось уничтожить 31 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20231016/vsu-1903082596.html
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россия, черное море, забайкальский край, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, су-27, миг-29, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Забайкальский край, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Су-27, МиГ-29, Су-25
Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО

Шойгу: у ВС России есть уверенность в обороне и в реализации намеченных планов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Об оперативном совещании Владимира Путина с участием министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и инциденте с американским беспилотником над Черным морем — в материале РИА Новости.

Шойгу: ВСУ не достигли успеха при контрнаступлении

У российских военных есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел Владимир Путин.
Глава ведомства отметил, что в целом обстановка в зоне спецоперации устойчива, войска ведут очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм. Кроме того, по его словам, ВСУ после начала летней кампании понесли большие потери в живой силе, лишились сотни танков и более полутора тысяч бронированных машин.
Шойгу также сообщил, что Вооруженные силы России выстроили глубокоэшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО. Он отметил, что украинские солдаты пытаются перейти в наступление на разных направлениях, но им не удается достичь успеха.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу
Вчера, 15:53

Потери украинских войск

Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что результатов так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери со стороны Киева — примерно восемь к одному.
Как сообщил журналистам в Мелитополе командир танкового взвода российских войск с позывным Сова, потери ВСУ при попытке контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Он отметил, что украинское командование отправляло для захвата одной лесополосы по два-три пехотных батальона общей численностью до тысячи человек. Однако после работы российской артиллерии до штурма доходили уже только 20-30 солдат противника.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г. - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Фактически мертвы". В США назвали грубейший просчет Запада на Украине
Вчера, 15:46

Американский БПЛА испугался российского Су-27

По данным сервиса Flightradar24, накануне американский стратегический беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 резко повернул назад.
Как следует из анализа треков портала, около 5:40 мск 15 октября дрон выполнил нетипичный маневр — начал движение в сторону восточной оконечности Крыма. Однако уже через десять минут он резко развернулся, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу на Сицилии.
Ранее в Минобороны сообщили, что 15 октября над Черным морем обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Целью оказался беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 и Су-25
Вчера, 14:08

Задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Киева, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края российских военнослужащих и воинских соединений, готовящихся к отправке в зону спецоперации.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Женщина находится под стражей.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
На Украине предъявили обвинение в госизмене военному, бежавшему из страны
Вчера, 14:15

Сводка Минобороны

По данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли в зоне СВО убитыми и ранеными около 800 военнослужащих, 460 из них — на Донецком направлении. Кроме того, российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники противника, а также 17 буксируемых и самоходных гаубиц.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 119 районах.
Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. Также удалось уничтожить 31 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореЗабайкальский крайВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСу-27МиГ-29Су-25
 
 
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