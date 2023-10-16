https://ria.ru/20231016/obstanovka-1903168642.html

Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО

Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 16.10.2023

Спецоперация, 16 октября: Шойгу рассказал об обстановке в зоне СВО

Об оперативном совещании Владимира Путина с участием министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и инциденте с американским беспилотником над Черным РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:10

2023-10-16T20:10

2023-10-16T21:59

специальная военная операция на украине

россия

черное море

забайкальский край

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

су-27

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Об оперативном совещании Владимира Путина с участием министра обороны России Сергея Шойгу, ходе спецоперации и инциденте с американским беспилотником над Черным морем — в материале РИА Новости.Шойгу: ВСУ не достигли успеха при контрнаступленииУ российских военных есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел Владимир Путин. Глава ведомства отметил, что в целом обстановка в зоне спецоперации устойчива, войска ведут очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм. Кроме того, по его словам, ВСУ после начала летней кампании понесли большие потери в живой силе, лишились сотни танков и более полутора тысяч бронированных машин. Шойгу также сообщил, что Вооруженные силы России выстроили глубокоэшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО. Он отметил, что украинские солдаты пытаются перейти в наступление на разных направлениях, но им не удается достичь успеха.Потери украинских войск Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что результатов так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери со стороны Киева — примерно восемь к одному. Как сообщил журналистам в Мелитополе командир танкового взвода российских войск с позывным Сова, потери ВСУ при попытке контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Он отметил, что украинское командование отправляло для захвата одной лесополосы по два-три пехотных батальона общей численностью до тысячи человек. Однако после работы российской артиллерии до штурма доходили уже только 20-30 солдат противника.Американский БПЛА испугался российского Су-27 По данным сервиса Flightradar24, накануне американский стратегический беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 резко повернул назад. Как следует из анализа треков портала, около 5:40 мск 15 октября дрон выполнил нетипичный маневр — начал движение в сторону восточной оконечности Крыма. Однако уже через десять минут он резко развернулся, прекратил барражирование над Черным морем и вернулся на базу на Сицилии. Ранее в Минобороны сообщили, что 15 октября над Черным морем обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Целью оказался беспилотник RQ-4B Global Hawk. Задержали по подозрению в госизменеСотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Киева, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края российских военнослужащих и воинских соединений, готовящихся к отправке в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Женщина находится под стражей. Сводка МинобороныПо данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли в зоне СВО убитыми и ранеными около 800 военнослужащих, 460 из них — на Донецком направлении. Кроме того, российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники противника, а также 17 буксируемых и самоходных гаубиц. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 119 районах. Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. Также удалось уничтожить 31 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20231016/vsu-1903082596.html

https://ria.ru/20231016/proschet-1903081240.html

https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html

https://ria.ru/20231016/gosizmena-1903060673.html

https://ria.ru/20231016/propast-1903090873.html

россия

черное море

забайкальский край

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россия, черное море, забайкальский край, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, су-27, миг-29, су-25