https://ria.ru/20231016/oborona-1902961784.html

"Никаких иллюзий": украинский офицер сделал мрачное признание о ВСУ

"Никаких иллюзий": украинский офицер сделал мрачное признание о ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023

"Никаких иллюзий": украинский офицер сделал мрачное признание о ВСУ

Россия подготовила мощную оборону и превосходит ВСУ технически, заявил командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:05

2023-10-16T02:05

2023-10-16T02:05

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия подготовила мощную оборону и превосходит ВСУ технически, заявил командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian."Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона", — приводит слова офицера издание.Лисюк также заявил о превосходстве Вооруженных сил России над ВСУ. Он отметил численное преимущество, более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, а также разведывательное оборудование.В Guardian заметили, что сама 128-я горно-штурмовая бригада до сих пор использует устаревшую советскую бронетехнику, несмотря на западные поставки."У нас не должно быть никаких иллюзий", — заключил Лисюк.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html

https://ria.ru/20231014/bomby-1902700143.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины