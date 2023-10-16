https://ria.ru/20231016/normalizatsiya-1902965546.html

Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.10.2023

Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в свете обострения палестино-израильского конфликта "не мертвы", однако этот процесс... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:03

2023-10-16T03:03

2023-10-16T03:03

в мире

израиль

саудовская аравия

сша

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в свете обострения палестино-израильского конфликта "не мертвы", однако этот процесс потребует времени, заявил в ходе воскресного интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. "Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны понимают, что их безопасность и стабильность укрепятся, если произойдет нормализация отношений с Израилем", - сказал глава государства. Он выразил уверенность, что, несмотря на нынешнюю напряженность, спровоцированную атаками палестинского движения ХАМАС, соглашение между королевством и еврейским государством о нормализации отношений в конечном счете будет реализовано. "Послушайте, это потребует времени. Однако вектор нормализации имеет смысл как для арабских стран, так и для Израиля", - подчеркнул Байден.

https://ria.ru/20231016/bayden-1902964885.html

израиль

саудовская аравия

сша

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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году