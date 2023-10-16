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Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии
Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.10.2023
Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии
Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в свете обострения палестино-израильского конфликта "не мертвы", однако этот процесс... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:03
2023-10-16T03:03
2023-10-16T03:03
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в свете обострения палестино-израильского конфликта "не мертвы", однако этот процесс потребует времени, заявил в ходе воскресного интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. "Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны понимают, что их безопасность и стабильность укрепятся, если произойдет нормализация отношений с Израилем", - сказал глава государства. Он выразил уверенность, что, несмотря на нынешнюю напряженность, спровоцированную атаками палестинского движения ХАМАС, соглашение между королевством и еврейским государством о нормализации отношений в конечном счете будет реализовано. "Послушайте, это потребует времени. Однако вектор нормализации имеет смысл как для арабских стран, так и для Израиля", - подчеркнул Байден.
https://ria.ru/20231016/bayden-1902964885.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден рассказал о ходе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии
Байден: нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии потребует времени