https://ria.ru/20231016/narushenie-1903071504.html

Эрдоган указал Сунаку на нарушение прав человека в секторе Газа

Эрдоган указал Сунаку на нарушение прав человека в секторе Газа - РИА Новости, 16.10.2023

Эрдоган указал Сунаку на нарушение прав человека в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком, заявил, что Запад должен предпринять меры против... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:03

2023-10-16T15:03

2023-10-16T15:41

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АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком, заявил, что Запад должен предпринять меры против нарушения прав человека в секторе Газа."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в израильско-палестинском конфликте, политика, которой необходимо придерживаться для установления мира в регионе, а также неотложные меры по разрешению тяжелого гуманитарного кризиса", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Отмечается, что в ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что "международное сообщество, особенно западные страны, должны предпринять эффективные шаги против нарушений прав человека в секторе Газа, что необходимо помнить об обещаниях, данных Палестине в течение многих лет и не выполненных, и выполнять требования вместо провокационных шагов, углубляющих кризис".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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