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Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:35 16.10.2023 (обновлено: 15:51 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/muzey-1903025344.html
Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения
Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения - РИА Новости, 16.10.2023
Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке в связи с новой политикой уберет со всеобщего обозрения человеческие скелеты, останки и сделанные из костей... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:35
2023-10-16T15:51
культура
сша
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке в связи с новой политикой уберет со всеобщего обозрения человеческие скелеты, останки и сделанные из костей людей предметы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ.&quot;Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки&quot;, — пишет издание.Как отмечает газета, в распоряжении музея имеется примерно 12 тысяч скелетов или предметов из человеческих костей. Среди них 2,2 тысячи — представителей коренных народов Америки, около 400 останков бедняков, погибших в Нью-Йорке в 40-е годы прошлого века. Кроме того, есть и кости, извлеченные из кладбища для рабов, которое было ликвидировано в начале XX века для расширения Манхэттена.Глава музея Шон Декатур в адресованном работникам письме заявил, что необходимо проводить более тщательную работу по идентификации скелетов и бережнее с ними обращаться.&quot;Это предки, а в ряде случаев жертвы жестоких трагедий или представители групп, подвергшихся эксплуатации или насилию с нашей стороны&quot;, — приводит его слова издание.По словам Декатура, многие исследователи XIX и XX веков использовали коллекции человеческих останков для продвижения "глубоко ошибочных научных направлений, основанных на превосходстве белого человека". Таким образом, ученые пытались по костям выявить физические различия, которые бы подтвердили предположения о существовании расовой иерархии.
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сша, нью-йорк (город)
Культура, США, Нью-Йорк (город)
Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения

В США Музей естественной истории уберет останки людей со всеобщего обозрения

© AP Photo / Dima GavryshСкелеты шимпанзе, человека и неандертальца в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, США
Скелеты шимпанзе, человека и неандертальца в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Dima Gavrysh
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке в связи с новой политикой уберет со всеобщего обозрения человеческие скелеты, останки и сделанные из костей людей предметы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ.
«

"Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки", — пишет издание.

Как отмечает газета, в распоряжении музея имеется примерно 12 тысяч скелетов или предметов из человеческих костей. Среди них 2,2 тысячи — представителей коренных народов Америки, около 400 останков бедняков, погибших в Нью-Йорке в 40-е годы прошлого века. Кроме того, есть и кости, извлеченные из кладбища для рабов, которое было ликвидировано в начале XX века для расширения Манхэттена.
Глава музея Шон Декатур в адресованном работникам письме заявил, что необходимо проводить более тщательную работу по идентификации скелетов и бережнее с ними обращаться.
«

"Это предки, а в ряде случаев жертвы жестоких трагедий или представители групп, подвергшихся эксплуатации или насилию с нашей стороны", — приводит его слова издание.

По словам Декатура, многие исследователи XIX и XX веков использовали коллекции человеческих останков для продвижения "глубоко ошибочных научных направлений, основанных на превосходстве белого человека". Таким образом, ученые пытались по костям выявить физические различия, которые бы подтвердили предположения о существовании расовой иерархии.
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КультураСШАНью-Йорк (город)
 
 
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