https://ria.ru/20231016/muzey-1903025344.html

Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения

Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения - РИА Новости, 16.10.2023

Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке в связи с новой политикой уберет со всеобщего обозрения человеческие скелеты, останки и сделанные из костей... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:35

2023-10-16T12:35

2023-10-16T15:51

культура

сша

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке в связи с новой политикой уберет со всеобщего обозрения человеческие скелеты, останки и сделанные из костей людей предметы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ."Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки", — пишет издание.Как отмечает газета, в распоряжении музея имеется примерно 12 тысяч скелетов или предметов из человеческих костей. Среди них 2,2 тысячи — представителей коренных народов Америки, около 400 останков бедняков, погибших в Нью-Йорке в 40-е годы прошлого века. Кроме того, есть и кости, извлеченные из кладбища для рабов, которое было ликвидировано в начале XX века для расширения Манхэттена.Глава музея Шон Декатур в адресованном работникам письме заявил, что необходимо проводить более тщательную работу по идентификации скелетов и бережнее с ними обращаться."Это предки, а в ряде случаев жертвы жестоких трагедий или представители групп, подвергшихся эксплуатации или насилию с нашей стороны", — приводит его слова издание.По словам Декатура, многие исследователи XIX и XX веков использовали коллекции человеческих останков для продвижения "глубоко ошибочных научных направлений, основанных на превосходстве белого человека". Таким образом, ученые пытались по костям выявить физические различия, которые бы подтвердили предположения о существовании расовой иерархии.

https://ria.ru/20231013/muzey-1902572395.html

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Роман Харрасов

сша, нью-йорк (город)