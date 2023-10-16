Рейтинг@Mail.ru
Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/motorola-1903001651.html
Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели
Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели - РИА Новости, 16.10.2023
Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад в результате теракта. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:26
2023-10-16T10:26
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
арсен павлов "моторола"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147958/37/1479583753_0:86:2932:1735_1920x0_80_0_0_ab60b97db134bae9c6754f34623d9b25.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад в результате теракта. "Прошло семь лет со дня трагической гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Противник, не сумев победить его на поле боя, подло совершил теракт в доме, где Моторола (позывной - ред.) жил с семьей", - говорится в сообщении Пушилина. Глава ДНР напомнил, что Павлов в числе первых российских добровольцев прибыл в Донбасс и встал на его защиту. Он возглавил батальон "Спарта" и стал символом борьбы за Славянск, а его подразделение начали называть легендарным. "Он был одним из тех, кто горел идеей Русского мира, утверждая: "Моя задача – защищать народ, который сделал свой выбор". И стал настоящим всенародным героем, которого любят и чтут. Таким он и останется в нашей памяти", - подытожил Пушилин. Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20230829/obvinenie-1892915612.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147958/37/1479583753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27b31656d0007a544a0078719d806e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, арсен павлов "моторола"
Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Арсен Павлов "Моторола"
Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели

Пушилин почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПортрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия
Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад в результате теракта.
"Прошло семь лет со дня трагической гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Противник, не сумев победить его на поле боя, подло совершил теракт в доме, где Моторола (позывной - ред.) жил с семьей", - говорится в сообщении Пушилина.
Глава ДНР напомнил, что Павлов в числе первых российских добровольцев прибыл в Донбасс и встал на его защиту. Он возглавил батальон "Спарта" и стал символом борьбы за Славянск, а его подразделение начали называть легендарным. "Он был одним из тех, кто горел идеей Русского мира, утверждая: "Моя задача – защищать народ, который сделал свой выбор". И стал настоящим всенародным героем, которого любят и чтут. Таким он и останется в нашей памяти", - подытожил Пушилин.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
Памятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона Спарта Арсену Павлову в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы
29 августа, 15:08
 
БезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияАрсен Павлов "Моторола"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала