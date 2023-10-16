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Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели

Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели - РИА Новости, 16.10.2023

Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад в результате теракта. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:26

2023-10-16T10:26

2023-10-16T10:26

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

арсен павлов "моторола"

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад в результате теракта. "Прошло семь лет со дня трагической гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Противник, не сумев победить его на поле боя, подло совершил теракт в доме, где Моторола (позывной - ред.) жил с семьей", - говорится в сообщении Пушилина. Глава ДНР напомнил, что Павлов в числе первых российских добровольцев прибыл в Донбасс и встал на его защиту. Он возглавил батальон "Спарта" и стал символом борьбы за Славянск, а его подразделение начали называть легендарным. "Он был одним из тех, кто горел идеей Русского мира, утверждая: "Моя задача – защищать народ, который сделал свой выбор". И стал настоящим всенародным героем, которого любят и чтут. Таким он и останется в нашей памяти", - подытожил Пушилин. Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20230829/obvinenie-1892915612.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, арсен павлов "моторола"