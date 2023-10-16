Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели
Пушилин почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПортрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия
Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил память героя ДНР Арсена Павлова, погибшего семь лет назад в результате теракта.
"Прошло семь лет со дня трагической гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Противник, не сумев победить его на поле боя, подло совершил теракт в доме, где Моторола (позывной - ред.) жил с семьей", - говорится в сообщении Пушилина.
Глава ДНР напомнил, что Павлов в числе первых российских добровольцев прибыл в Донбасс и встал на его защиту. Он возглавил батальон "Спарта" и стал символом борьбы за Славянск, а его подразделение начали называть легендарным. "Он был одним из тех, кто горел идеей Русского мира, утверждая: "Моя задача – защищать народ, который сделал свой выбор". И стал настоящим всенародным героем, которого любят и чтут. Таким он и останется в нашей памяти", - подытожил Пушилин.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.