https://ria.ru/20231016/moskvagranty-1902998254.html

Участники Московского инновационного кластера получили гранты и субсидии

Участники Московского инновационного кластера получили гранты и субсидии - РИА Новости, 16.10.2023

Участники Московского инновационного кластера получили гранты и субсидии

Более 7 тысяч участников Московского инновационного кластера (МИК) получилигранты и субсидии за четыре года, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:16

2023-10-16T10:16

2023-10-16T10:16

твой бизнес

наталья сергунина

москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 7 тысяч участников Московского инновационного кластера (МИК) получилигранты и субсидии за четыре года, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина."За последние четыре года гранты и субсидии на сумму почти 12,5 миллиарда рублей одобрили более чем 7 тысячам участников Московского инновационного кластера (МИК)… На платформе Московского инновационного кластерасобрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки. Заявки на 25 из них принимаются онлайн… С 2019 года предприниматели воспользовались этой возможностью свыше 38 тысяч раз", - сказала Сергунина.Заммэра отметила, что одна из самых востребованных мер на сегодняшний день — финансовая поддержка. Ее можно разделить на возвратную (например, льготные кредиты, займы) и безвозмездную (гранты и субсидии).По словам заммэра, привлечение дополнительных средств стимулирует запуск новых направлений, способствует укреплению сектора малого и среднего бизнеса, а также позволяет создать условия для импортозамещения.

москва

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2023

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наталья сергунина, москва