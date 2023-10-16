https://ria.ru/20231016/molitva-1903035049.html

У Еврейского музея прошла молитва за погибших и пострадавших в Израиле

У Еврейского музея прошла молитва за погибших и пострадавших в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023

У Еврейского музея прошла молитва за погибших и пострадавших в Израиле

Общественная молитва о душах погибших и спасении всех пострадавших в ходе террористических атак в Израиле прошла в воскресенье в Москве на территории Еврейского РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:41

2023-10-16T12:41

2023-10-16T19:23

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Общественная молитва о душах погибших и спасении всех пострадавших в ходе террористических атак в Израиле прошла в воскресенье в Москве на территории Еврейского музея и центра толерантности, на ней собралось множество людей, передает корреспондент РИА Новости. Поминальную свечу на церемонии зажег президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. "За этой неделей мы все с замиранием сердца продолжаем следить. Потому что одно из самых ужасных чувств - это чувство беспомощности, невозможности помочь... Те, кто пришел убивать в кибуцы и на музыкальный фестиваль, пришли убивать не конкретных людей. Им было все равно: младенец, женщина, старуха. Они пришли убивать нас всех", - сказал перед молитвой глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин. Он назвал произошедшее одной из самых черных страниц в истории Израиля. Молитву за Израиль на русском языке прочел на траурном мероприятии раввин Мойше Борух Бейниш. “Как раввин, как человек, несущий духовную ответственность перед своими друзьями, близкими, членами семьи и перед самим собой, перед совестью, перед Всевышним, я посчитал правильным прийти и произнести слова молитвы в поддержку всех близких и родных. Когда я говорю так, я имею в виду всех жителей Израиля, потому что, если мы будем говорить откровенно, в данной ситуации речь не идет о том, что там находятся только евреи… И вот из-за этого совершенного против них зла надо было прийти, надо было быть здесь. Мы единое целое, мы один народ, и мы с народом Израиля”, – сказал – сказал РИА Новости один из раввинов, пришедших на молитву. Он подчеркнул, что говорит это как частный человек, который счел правильным принять в ней участие, потому что придерживается еврейских традиций и соблюдает их.Ненависть к Израилю, напомнил он, распространяется и на сотни тысяч его граждан разных национальностей и вероисповеданий, не принадлежащих к еврейскому народу, которые служат в армии, работают в разных сферах и преподают в вузах, для них есть тысячи мечетей, существуют христианские церкви. Среди этих людей есть и пострадавшие во время нападений, пришедшихся на праздники Шмини-Ацерет и Симхат-Тора, сказал раввин, отметив, что произошедшее в Израиле напомнило не только о событиях 1930-х и 1940-х годов, но и о других мрачных страницах мировой истории, отмеченных гонениями на евреев.“Когда говорят о том, что это политическая ситуация или это связано с религиозным аспектом – это неправда. Это просто некое зло, зараза, которое вырвалось наружу. Мне не хватает слов описать те ощущения, которые хотелось бы передать, но было правильно прийти сюда принять участие в этой молитве, показать всем близким, окружающим, нашим близким в Израиле, которые там находятся, нашим близким в Европе, которые подвергаются сейчас гонениям и притеснениям, оскорблениям, нападениям. Ведь смотрим новости, читаем новости - то, что происходит за пределами, например, России – это же просто неописуемо, это недопустимо, и мы должны показать всем, что мы молимся за них”, – заключил собеседник агентства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/khamas-1903020336.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901543866.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231016/evakuatsiya-1902988575.html

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израиль, россия, европа, борух горин, федерация еврейских общин россии, оон