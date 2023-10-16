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ФРТ: в ДНР новый участник свободной экономической зоны модернизирует шахту - РИА Новости, 16.10.2023
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18:26 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/modernizatsiya-1903129021.html
ФРТ: в ДНР новый участник свободной экономической зоны модернизирует шахту
ФРТ: в ДНР новый участник свободной экономической зоны модернизирует шахту - РИА Новости, 16.10.2023
ФРТ: в ДНР новый участник свободной экономической зоны модернизирует шахту
Еще две компании из Луганской и Донецкой Народных республик стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России, РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:26
2023-10-16T18:26
россия
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Еще две компании из Луганской и Донецкой Народных республик стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ). Таким образом, как указывается в нем, на сегодняшний день в реестр участников СЭЗ внесены уже 24 компании и предприятия из новых российских регионов с общим объемом заявленных инвестиций более 29 миллиардов рублей. "Согласно инвестиционной декларации, донецкое предприятие "Горняк-95" займется модернизацией шахты: приобретет новое оборудование, начнет разработку дополнительных участков по добыче угля и увеличит объемы его отгрузки. Этот проект обеспечит работой порядка 750 человек. В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать в проект порядка 430 миллионов рублей, при этом статус участника СЭЗ позволит предприятию рассчитывать на налоговые льготы в размере около 620 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова. По его словам, еще одним участником свободной экономической зоны стало предприятие из ЛНР, которое занимается производством корпусной мебели, а также обработкой стекла и изготовлением раздвижных систем для шкафов-купе. В рамках инвестпроекта компания планирует направить средства на закупку современного оборудования взамен устаревшего и изношенного. Модернизация мощностей позволит предприятию освоить выпуск новых видов продукции, производство которой на сегодняшний день отсутствует в ЛНР и ДНР. В сообщении напоминается, что законопроекты о свободной экономической зоне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях разработал Минстрой РФ. В июне их одобрил Совет Федерации. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года. СЭЗ в новых регионах планируется создать до конца 2050 года. На территории СЭЗ в новых регионах будет особый порядок налогообложения, а также будут доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны в новых регионах определен Минстрой России, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий". ФРТ уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, в том числе согласовывать перечень рабочих мест, создаваемых для реализации инвестиционных проектов, вести единый реестр участников. Также фонд может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ. Помимо этого, фонд будет осуществлять мониторинг выполнения участником условий договора и предоставлять в Минстрой отчет о результатах функционирования СЭЗ.
https://ria.ru/20231012/transport-1902203244.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков), донецкая народная республика, луганская народная республика, ильшат шагиахметов
Россия, Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ильшат Шагиахметов

ФРТ: в ДНР новый участник свободной экономической зоны модернизирует шахту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Еще две компании из Луганской и Донецкой Народных республик стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).
Таким образом, как указывается в нем, на сегодняшний день в реестр участников СЭЗ внесены уже 24 компании и предприятия из новых российских регионов с общим объемом заявленных инвестиций более 29 миллиардов рублей.
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"Согласно инвестиционной декларации, донецкое предприятие "Горняк-95" займется модернизацией шахты: приобретет новое оборудование, начнет разработку дополнительных участков по добыче угля и увеличит объемы его отгрузки. Этот проект обеспечит работой порядка 750 человек. В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать в проект порядка 430 миллионов рублей, при этом статус участника СЭЗ позволит предприятию рассчитывать на налоговые льготы в размере около 620 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
По его словам, еще одним участником свободной экономической зоны стало предприятие из ЛНР, которое занимается производством корпусной мебели, а также обработкой стекла и изготовлением раздвижных систем для шкафов-купе. В рамках инвестпроекта компания планирует направить средства на закупку современного оборудования взамен устаревшего и изношенного. Модернизация мощностей позволит предприятию освоить выпуск новых видов продукции, производство которой на сегодняшний день отсутствует в ЛНР и ДНР.
В сообщении напоминается, что законопроекты о свободной экономической зоне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях разработал Минстрой РФ. В июне их одобрил Совет Федерации. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года. СЭЗ в новых регионах планируется создать до конца 2050 года. На территории СЭЗ в новых регионах будет особый порядок налогообложения, а также будут доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона.
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Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны в новых регионах определен Минстрой России, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий". ФРТ уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, в том числе согласовывать перечень рабочих мест, создаваемых для реализации инвестиционных проектов, вести единый реестр участников. Также фонд может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ. Помимо этого, фонд будет осуществлять мониторинг выполнения участником условий договора и предоставлять в Минстрой отчет о результатах функционирования СЭЗ.
 
РоссияФонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИльшат Шагиахметов
 
 
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