https://ria.ru/20231016/mirotvortsy-1903153383.html

Миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе

Миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе - РИА Новости, 16.10.2023

Миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе

Российские миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов и еще 16 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:31

2023-10-16T19:31

2023-10-16T19:31

в мире

нагорный карабах

азербайджан

россия

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов и еще 16 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "Всего с 19 сентября 2023 года свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки в связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха свернут один наблюдательный пункт миротворцев РФ в Аскеранском районе. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

нагорный карабах

азербайджан

россия

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в мире, нагорный карабах, азербайджан, россия, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе