Миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе
Минобороны: миротворцы с 19 сентября свернули 8 наблюдательных постов в Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов и еще 16 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"Всего с 19 сентября 2023 года свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки в связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха свернут один наблюдательный пункт миротворцев РФ в Аскеранском районе.
Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.