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В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
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19:59 16.10.2023 (обновлено: 20:26 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/marshrutka-1903176215.html
В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом
В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом
Маршрутное такси и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:59
2023-10-16T20:26
происшествия
мытищи
россия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маршрутное такси и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ. &quot;По предварительной информации, водитель, управляя маршрутным такси Iveco, совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП три человека пострадали и были госпитализированы&quot;, - сказали в главке.По данным ведомства, ДТП произошло в 18:00 на Волковском шоссе.Прокуратура Московской области сообщила, что водитель маршрутки ехал по Осташковскому шоссе около мемориального кладбища и перестроился на полосу движения общественного транспорта, где столкнулся с автобусом."В результате происшествия пострадали пассажиры рейсового автобуса", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231014/dtp-1902732811.html
https://ria.ru/20231016/dtp-1903046236.html
мытищи
россия
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происшествия, мытищи, россия, авто, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Россия, Авто, Московская область (Подмосковье)
В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом

В Мытищах три человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса

© Фото : прокуратура Московской областиНа месте ДТП с участием маршрутки и автобуса в Мытищах
На месте ДТП с участием маршрутки и автобуса в Мытищах - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : прокуратура Московской области
На месте ДТП с участием маршрутки и автобуса в Мытищах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маршрутное такси и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.
«

"По предварительной информации, водитель, управляя маршрутным такси Iveco, совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП три человека пострадали и были госпитализированы", - сказали в главке.

По данным ведомства, ДТП произошло в 18:00 на Волковском шоссе.
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Прокуратура Московской области сообщила, что водитель маршрутки ехал по Осташковскому шоссе около мемориального кладбища и перестроился на полосу движения общественного транспорта, где столкнулся с автобусом.
«
"В результате происшествия пострадали пассажиры рейсового автобуса", - сказали в ведомстве.
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