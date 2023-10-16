https://ria.ru/20231016/marshrutka-1903176215.html

В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом

В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023

В подмосковных Мытищах маршрутка столкнулась с автобусом

Маршрутное такси и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:59

2023-10-16T19:59

2023-10-16T20:26

происшествия

мытищи

россия

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маршрутное такси и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах, пострадали три человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ. "По предварительной информации, водитель, управляя маршрутным такси Iveco, совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП три человека пострадали и были госпитализированы", - сказали в главке.По данным ведомства, ДТП произошло в 18:00 на Волковском шоссе.Прокуратура Московской области сообщила, что водитель маршрутки ехал по Осташковскому шоссе около мемориального кладбища и перестроился на полосу движения общественного транспорта, где столкнулся с автобусом."В результате происшествия пострадали пассажиры рейсового автобуса", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231014/dtp-1902732811.html

https://ria.ru/20231016/dtp-1903046236.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, россия, авто, московская область (подмосковье)