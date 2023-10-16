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Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:49 16.10.2023 (обновлено: 12:19 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/literatura-1903018648.html
Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой
Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой - РИА Новости, 16.10.2023
Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой
Знакомство с русской литературой ребенку стоит начать со сказок и былей Толстого, а взрослому - с пушкинских повестей Белкина, рассказал РИА Новости педагог... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:49
2023-10-16T12:19
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иран
олег янковский
московская область (подмосковье)
общество
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сн_образование
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Знакомство с русской литературой ребенку стоит начать со сказок и былей Толстого, а взрослому - с пушкинских повестей Белкина, рассказал РИА Новости педагог Олег Янковский, ставший в этом году учителем года России. "Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, кто спросит: ребенок, взрослый или иностранец. Ребенку посоветую прочитать сказки и были Толстого из его "Азбуки". В них очень простые сюжеты убедительно и ярко сообщают очень простые и такие важные истины жизни. Если спросит взрослый, который раньше не читал русской литературы, я предложу ему пушкинские повести Белкина", - сказал Янковский на вопрос, с чего лучше начинать знакомство с русской литературой. Говоря о повестях Белкина, он отметил, что они увлекательные, талантливо написанные, при этом сюжет повестей часто острый, неожиданный, композиция некоторых повестей нелинейная, а круг проблем близок любому человеку. "Иностранцу я бы порекомендовал Чехова как одного из самых популярных русских писателей в мире. Также для знакомства с настоящим русским колоритом я бы предложил творчество Лескова", - заключил Учитель года. Учителем года 2023 стал учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране Олег Янковский, его имя объявили в День учителя. Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.
https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html
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россия, иран, олег янковский, московская область (подмосковье), общество, сн_образование, социальный навигатор
Россия, Иран, Олег Янковский, Московская область (Подмосковье), Общество, Культура, СН_Образование, Социальный навигатор
Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой

Учитель года призвал начинать знакомство детей с литературой со сказок Толстого

© Фото : Unsplash / Johnny McClungРебенок читает книгу
Ребенок читает книгу - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Unsplash / Johnny McClung
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Знакомство с русской литературой ребенку стоит начать со сказок и былей Толстого, а взрослому - с пушкинских повестей Белкина, рассказал РИА Новости педагог Олег Янковский, ставший в этом году учителем года России.
"Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, кто спросит: ребенок, взрослый или иностранец. Ребенку посоветую прочитать сказки и были Толстого из его "Азбуки". В них очень простые сюжеты убедительно и ярко сообщают очень простые и такие важные истины жизни. Если спросит взрослый, который раньше не читал русской литературы, я предложу ему пушкинские повести Белкина", - сказал Янковский на вопрос, с чего лучше начинать знакомство с русской литературой.
Говоря о повестях Белкина, он отметил, что они увлекательные, талантливо написанные, при этом сюжет повестей часто острый, неожиданный, композиция некоторых повестей нелинейная, а круг проблем близок любому человеку.
"Иностранцу я бы порекомендовал Чехова как одного из самых популярных русских писателей в мире. Также для знакомства с настоящим русским колоритом я бы предложил творчество Лескова", - заключил Учитель года.
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Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.
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