https://ria.ru/20231016/literatura-1903018648.html

Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой

Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой - РИА Новости, 16.10.2023

Учитель года рассказал, с чего начинать знакомство детей с литературой

Знакомство с русской литературой ребенку стоит начать со сказок и былей Толстого, а взрослому - с пушкинских повестей Белкина, рассказал РИА Новости педагог... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:49

2023-10-16T11:49

2023-10-16T12:19

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Знакомство с русской литературой ребенку стоит начать со сказок и былей Толстого, а взрослому - с пушкинских повестей Белкина, рассказал РИА Новости педагог Олег Янковский, ставший в этом году учителем года России. "Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, кто спросит: ребенок, взрослый или иностранец. Ребенку посоветую прочитать сказки и были Толстого из его "Азбуки". В них очень простые сюжеты убедительно и ярко сообщают очень простые и такие важные истины жизни. Если спросит взрослый, который раньше не читал русской литературы, я предложу ему пушкинские повести Белкина", - сказал Янковский на вопрос, с чего лучше начинать знакомство с русской литературой. Говоря о повестях Белкина, он отметил, что они увлекательные, талантливо написанные, при этом сюжет повестей часто острый, неожиданный, композиция некоторых повестей нелинейная, а круг проблем близок любому человеку. "Иностранцу я бы порекомендовал Чехова как одного из самых популярных русских писателей в мире. Также для знакомства с настоящим русским колоритом я бы предложил творчество Лескова", - заключил Учитель года. Учителем года 2023 стал учитель русского языка в школе при посольстве России в Иране Олег Янковский, его имя объявили в День учителя. Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч педагогов-участников, в 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 педагогов из всех регионов России. Награждение победителей состоится 5 октября в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню учителя.

https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html

https://ria.ru/20230409/skazki-1864059999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, олег янковский, московская область (подмосковье), общество, сн_образование, социальный навигатор