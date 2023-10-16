https://ria.ru/20231016/likvidatsiya-1903055376.html

СМИ: крупная зарубежная компания объявила о ликвидации бизнеса в России

СМИ: крупная зарубежная компания объявила о ликвидации бизнеса в России - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: крупная зарубежная компания объявила о ликвидации бизнеса в России

Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:53

2023-10-16T13:53

2023-10-16T15:08

экономика

технологии

украина

россия

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.Как указали журналисты, юридическое лицо компании в России ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024 года.Они добавили, что японское предприятие приостановило свою работу после начала специальной военной операции на Украине, не заявляя при этом о полном уходе с российского рынка.Японский производитель создал местное юридическое лицо еще в начале 2000-х. Компания торговала в России ноутбуками, компьютерами и запчастями к ним. Кроме того, Fujitsu распространяла решения в сфере IT и коммуникаций.

https://ria.ru/20231016/ryba-1902989013.html

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экономика, технологии, украина, россия, рбк (медиагруппа)