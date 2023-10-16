https://ria.ru/20231016/legenda-1903078691.html

Сенатор Карасин назвал композитора Геннадия Гладкова легендой музыки

Сенатор Карасин назвал композитора Геннадия Гладкова легендой музыки - РИА Новости, 16.10.2023

Сенатор Карасин назвал композитора Геннадия Гладкова легендой музыки

Творчество композитора Геннадия Гладкова останется с нами, его мелодии, которые звучат в кинофильмах, до сих пор популярны сказал РИА Новости сенатор Григорий... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:35

2023-10-16T15:35

2023-10-16T15:44

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Творчество композитора Геннадия Гладкова останется с нами, его мелодии, которые звучат в кинофильмах, до сих пор популярны сказал РИА Новости сенатор Григорий Карасин. Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Малик Аминов. "Это легенда музыки, не только в привычном понимании. Он писал музыку и к кинофильмам, мы выросли на этом", - сказал Карасин. "Низкий поклон ему за его творчество и царство небесное", - сказал парламентарий, отметив, что его "мелодии навсегда останутся с нами". Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070114.html

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москва, рсфср, россия, григорий карасин, геннадий гладков