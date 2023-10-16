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Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023
Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри обсудили резкое обострение обстановки в зоне палестинско-израильского конфликта, сообщили в российском РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:15
2023-10-16T19:15
2023-10-16T19:15
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египет
каир (город)
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри обсудили резкое обострение обстановки в зоне палестинско-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве. "Центральной темой беседы стало резкое обострение обстановки в зоне палестинско-израильского конфликта с акцентом на складывающуюся в результате эскалации боевых действий драматическую ситуацию в секторе Газа и вокруг него", - говорится в сообщении МИД России о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств России и Египта. "Самех Шукри информировал Сергея Лаврова о предстоящем 21 октября в Каире саммите, в ходе которого планируется подробно рассмотреть ситуацию вокруг Палестины", - добавили в МИД РФ. Отмечается, что стороны условились о продолжении тесных контактов Москвы и Каира в свете ситуации вокруг палестино-израильского конфликта.
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в мире, россия, египет, каир (город), сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, Каир (город), Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке
МИД: Лавров с коллегой из Египта обсудили палестино-израильский конфликт