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Визит Лаврова в КНДР состоится 18-19 октября - РИА Новости, 16.10.2023
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10:17 16.10.2023 (обновлено: 10:27 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/lavrov-1902999819.html
Визит Лаврова в КНДР состоится 18-19 октября
Визит Лаврова в КНДР состоится 18-19 октября - РИА Новости, 16.10.2023
Визит Лаврова в КНДР состоится 18-19 октября
Министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом 18-19 октября, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:17
2023-10-16T10:27
в мире
россия
сергей лавров
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом 18-19 октября, говорится в сообщении МИД России."18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом", - говорится в сообщении.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Как отметил по итогам переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.
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в мире, россия, сергей лавров, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея)
Визит Лаврова в КНДР состоится 18-19 октября

МИД России анонсировал визит Лаврова в КНДР 18-19 октября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом 18-19 октября, говорится в сообщении МИД России.
"18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Как отметил по итогам переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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