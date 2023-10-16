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США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден - РИА Новости, 16.10.2023
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02:54 16.10.2023 (обновлено: 04:05 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/koridor-1902965006.html
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден - РИА Новости, 16.10.2023
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден
Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:54
2023-10-16T04:05
в мире
израиль
сша
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора для вывода мирных жителей сектора Газа, однако переговоры по данной проблематике продвигаются "сложно". "Да, наша команда говорит с ними об этом, а также о том, возможно ли создание безопасной зоны. Мы также обсуждаем с египтянами, есть ли выход, который позволит вывести этих женщин и детей из области (боевых действий – ред.) в данный момент. Однако… это сложно", - сказал Байден. Наряду с этим, американский лидер выразил уверенность, что Израиль в своем ответе на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС "сделает все возможное", чтобы избежать жертв среди мирного населения сектора Газа.
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в мире, израиль, сша, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, Израиль, США, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден

Байден: США и Израиль обсуждают вопрос безопасного коридора для жителей Газы

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора для вывода мирных жителей сектора Газа, однако переговоры по данной проблематике продвигаются "сложно".
"Да, наша команда говорит с ними об этом, а также о том, возможно ли создание безопасной зоны. Мы также обсуждаем с египтянами, есть ли выход, который позволит вывести этих женщин и детей из области (боевых действий – ред.) в данный момент. Однако… это сложно", - сказал Байден.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле
Вчера, 02:43
Наряду с этим, американский лидер выразил уверенность, что Израиль в своем ответе на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС "сделает все возможное", чтобы избежать жертв среди мирного населения сектора Газа.
 
В миреИзраильСШАПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо Байден
 
 
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