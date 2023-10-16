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США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден - РИА Новости, 16.10.2023
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден
Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:54
2023-10-16T02:54
2023-10-16T04:05
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора для вывода мирных жителей сектора Газа, однако переговоры по данной проблематике продвигаются "сложно". "Да, наша команда говорит с ними об этом, а также о том, возможно ли создание безопасной зоны. Мы также обсуждаем с египтянами, есть ли выход, который позволит вывести этих женщин и детей из области (боевых действий – ред.) в данный момент. Однако… это сложно", - сказал Байден. Наряду с этим, американский лидер выразил уверенность, что Израиль в своем ответе на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС "сделает все возможное", чтобы избежать жертв среди мирного населения сектора Газа.
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в мире, израиль, сша, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, Израиль, США, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден
Байден: США и Израиль обсуждают вопрос безопасного коридора для жителей Газы