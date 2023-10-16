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США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден

США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден - РИА Новости, 16.10.2023

США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден

Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:54

2023-10-16T02:54

2023-10-16T04:05

в мире

израиль

сша

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что его администрация обсуждает с Израилем и Египтом вопрос создания безопасного коридора для вывода мирных жителей сектора Газа, однако переговоры по данной проблематике продвигаются "сложно". "Да, наша команда говорит с ними об этом, а также о том, возможно ли создание безопасной зоны. Мы также обсуждаем с египтянами, есть ли выход, который позволит вывести этих женщин и детей из области (боевых действий – ред.) в данный момент. Однако… это сложно", - сказал Байден. Наряду с этим, американский лидер выразил уверенность, что Израиль в своем ответе на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС "сделает все возможное", чтобы избежать жертв среди мирного населения сектора Газа.

https://ria.ru/20231016/konflikt-1902964496.html

израиль

сша

палестина

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в мире, израиль, сша, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден