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Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами
Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами - РИА Новости, 16.10.2023
Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами
Германия уведомила в понедельник Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, сообщило МВД... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:46
2023-10-16T15:46
2023-10-16T15:56
германия
польша
чехия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Германия уведомила в понедельник Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, сообщило МВД ФРГ."Чтобы усилить борьбу с незаконным ввозом мигрантов и ограничить нелегальную миграцию, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер сегодня уведомила европейскую комиссию о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Кроме того, было сообщено о возобновлении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутной границе с Австрией", - говорится в заявлении МВД Германии.
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германия, польша, чехия, еврокомиссия, в мире
Германия, Польша, Чехия, Еврокомиссия, В мире
Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами
МВД: ФРГ уведомила ЕК о введении погранконтроля с Польшей, Чехией и Швейцарией