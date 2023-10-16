https://ria.ru/20231016/kontrol-1903081019.html

Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами

Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами - РИА Новости, 16.10.2023

Германия уведомила ЕК о введении пограничного контроля с тремя странами

Германия уведомила в понедельник Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, сообщило МВД... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:46

2023-10-16T15:46

2023-10-16T15:56

германия

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чехия

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Германия уведомила в понедельник Европейскую комиссию о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, сообщило МВД ФРГ."Чтобы усилить борьбу с незаконным ввозом мигрантов и ограничить нелегальную миграцию, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер сегодня уведомила европейскую комиссию о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Кроме того, было сообщено о возобновлении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутной границе с Австрией", - говорится в заявлении МВД Германии.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

германия

польша

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германия, польша, чехия, еврокомиссия, в мире