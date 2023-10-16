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Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта
Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта - РИА Новости, 16.10.2023
Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта
Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ, заявил президент Владимир... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:18
2023-10-16T07:18
2023-10-16T07:18
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ, заявил президент Владимир Путин. "Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт завершен был мирными средствами: а мы никогда не возражали против этого, более того, даже договорились в Стамбуле вот в свое время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Он уточнил, что как только российские войска отошли от Киева, украинская сторона "выбросила в печку" все эти договоренности. "Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон… И все. И объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России", - пояснил Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:18
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Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта
Путин: Россия не была против урегулирования конфликта на Украине мирным путем