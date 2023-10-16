https://ria.ru/20231016/konflikt-1902973593.html

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта - РИА Новости, 16.10.2023

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта

Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ, заявил президент Владимир... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:18

2023-10-16T07:18

2023-10-16T07:18

россия

китай

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владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ, заявил президент Владимир Путин. "Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт завершен был мирными средствами: а мы никогда не возражали против этого, более того, даже договорились в Стамбуле вот в свое время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Он уточнил, что как только российские войска отошли от Киева, украинская сторона "выбросила в печку" все эти договоренности. "Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон… И все. И объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России", - пояснил Путин.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:18 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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