https://ria.ru/20231016/konflikt-1902964496.html

Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле

Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023

Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле

Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:43

2023-10-16T02:43

2023-10-16T04:06

в мире

сша

израиль

палестина

джо байден

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902869085_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_720d55b0b119c922e5d69f0047f623b9.jpg

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств на данный момент не стоит на повестке дня. "Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас, но… я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды (палестинского движения – ред.) ХАМАС и (шиитской группировки – ред.) "Хезболлах", - сказал Байден, отвечая на вопрос о готовности Израиля решить давний спор с Палестиной на основе принципа двух государств после череды резонансных атак ХАМАС.Американский лидер также ответил на вопрос о целесообразности введения режима прекращения огня в секторе Газа на данном этапе. По его мнению, движение ХАМАС "должно ответить" за атаки на Израиль, которые Байден в контексте последствий сравнил с Холокостом. "Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И… я считаю поэтому, что Израиль должен ответить. Им придется преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями", - указал президент США.

https://ria.ru/20231016/izrail-1902964363.html

сша

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, палестина, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году