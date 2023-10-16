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Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
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02:43 16.10.2023 (обновлено: 04:06 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/konflikt-1902964496.html
Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле
Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023
Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле
Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:43
2023-10-16T04:06
в мире
сша
израиль
палестина
джо байден
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств на данный момент не стоит на повестке дня. &quot;Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас, но… я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды (палестинского движения – ред.) ХАМАС и (шиитской группировки – ред.) &quot;Хезболлах&quot;, - сказал Байден, отвечая на вопрос о готовности Израиля решить давний спор с Палестиной на основе принципа двух государств после череды резонансных атак ХАМАС.Американский лидер также ответил на вопрос о целесообразности введения режима прекращения огня в секторе Газа на данном этапе. По его мнению, движение ХАМАС "должно ответить" за атаки на Израиль, которые Байден в контексте последствий сравнил с Холокостом. "Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И… я считаю поэтому, что Израиль должен ответить. Им придется преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями", - указал президент США.
https://ria.ru/20231016/izrail-1902964363.html
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в мире, сша, израиль, палестина, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Палестина, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден не думает о принципе двух государств для решения конфликта в Израиле

Байден: решение вопроса Палестины путем создания двух государств не обсуждается

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресном интервью телеканалу CBS заявил, что вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств на данный момент не стоит на повестке дня.
«

"Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас, но… я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды (палестинского движения – ред.) ХАМАС и (шиитской группировки – ред.) "Хезболлах", - сказал Байден, отвечая на вопрос о готовности Израиля решить давний спор с Палестиной на основе принципа двух государств после череды резонансных атак ХАМАС.

Американский лидер также ответил на вопрос о целесообразности введения режима прекращения огня в секторе Газа на данном этапе. По его мнению, движение ХАМАС "должно ответить" за атаки на Израиль, которые Байден в контексте последствий сравнил с Холокостом.
"Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И… я считаю поэтому, что Израиль должен ответить. Им придется преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями", - указал президент США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа
Вчера, 02:38
 
В миреСШАИзраильПалестинаДжо БайденХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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