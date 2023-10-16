Рейтинг@Mail.ru
Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/koalitsiya-1903062745.html
Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS
Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS - РИА Новости, 16.10.2023
Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS
Глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал соглашение о создании коалиции с партиями Hlas и SNS, что даст ему право сформировать... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:29
2023-10-16T14:29
в мире
словакия
киев
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал соглашение о создании коалиции с партиями Hlas и SNS, что даст ему право сформировать правительство страны. Партия Smer победила на парламентских выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Фицо выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик ранее договорился о создании коалиции с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет Петер Пеллегрини, и консервативной партией SNS, председателем которой является Андрей Данко. СМИ сообщали, что условием подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент. В понедельник Фицо, Пеллегрини и Данко подписали соглашение о коалиции в здании парламента республики. Трансляцию церемонии вели местные СМИ. Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо сформировать правительство Словакии.
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html
словакия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_116c74cf8825476da772520d63298fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, киев, роберт фицо
В мире, Словакия, Киев, Роберт Фицо
Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS

Глава партии Smer Фицо подписал соглашение о создании коалиции с Hlas и SNS

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал соглашение о создании коалиции с партиями Hlas и SNS, что даст ему право сформировать правительство страны.
Партия Smer победила на парламентских выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Фицо выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик ранее договорился о создании коалиции с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет Петер Пеллегрини, и консервативной партией SNS, председателем которой является Андрей Данко. СМИ сообщали, что условием подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент.
В понедельник Фицо, Пеллегрини и Данко подписали соглашение о коалиции в здании парламента республики. Трансляцию церемонии вели местные СМИ.
Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо сформировать правительство Словакии.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Фицо заявил, что у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина
1 октября, 20:24
 
В миреСловакияКиевРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала