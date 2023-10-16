https://ria.ru/20231016/koalitsiya-1903062745.html

Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS

Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS - РИА Новости, 16.10.2023

Глава словацкой партии Smer подписал соглашение о коалиции с Hlas и SNS

Глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал соглашение о создании коалиции с партиями Hlas и SNS, что даст ему право сформировать... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:29

2023-10-16T14:29

2023-10-16T14:29

в мире

словакия

киев

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал соглашение о создании коалиции с партиями Hlas и SNS, что даст ему право сформировать правительство страны. Партия Smer победила на парламентских выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Фицо выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик ранее договорился о создании коалиции с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет Петер Пеллегрини, и консервативной партией SNS, председателем которой является Андрей Данко. СМИ сообщали, что условием подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент. В понедельник Фицо, Пеллегрини и Данко подписали соглашение о коалиции в здании парламента республики. Трансляцию церемонии вели местные СМИ. Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо сформировать правительство Словакии.

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html

словакия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, киев, роберт фицо