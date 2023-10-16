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Источник: Анкара хочет согласовать дорожную карту по хабу до конца года - РИА Новости, 16.10.2023
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05:53 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/khab-1902969127.html
Источник: Анкара хочет согласовать дорожную карту по хабу до конца года
Источник: Анкара хочет согласовать дорожную карту по хабу до конца года - РИА Новости, 16.10.2023
Источник: Анкара хочет согласовать дорожную карту по хабу до конца года
Анкара приветствует готовность Москвы в ближайшие сроки согласовать дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, рассчитывает на завершение процесса до... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T05:53
2023-10-16T05:53
в мире
турция
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
александр новак
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Анкара приветствует готовность Москвы в ближайшие сроки согласовать дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, рассчитывает на завершение процесса до конца года, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны Реджепа Эрдогана.Вице-премьер правительства РФ Александр Новак ранее выразил надежду, что дорожная карта по газовому хабу в Турции будет подписана в ближайшее время, это позволит продвинуться в реализации проекта."Мы приветствуем настрой наших российских партнеров к скорому завершению дорожной карты по этому проекту. Мы также рассчитываем, что до конца года сможем согласовать все детали и приступить к реализации проекта. Такой настрой у нас также имеется", - сказал собеседник агентства.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в октябре посетил Российскую энергетическую неделю (РЭН) в Москве, где обсуждал проект газового хаба с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит "больших проблем" в создании электронной торговой площадки в Турции.
https://ria.ru/20231014/gaz-1902746229.html
https://ria.ru/20231011/khab-1902062182.html
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в мире, турция, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, александр новак
В мире, Турция, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром, Александр Новак
Источник: Анкара хочет согласовать дорожную карту по хабу до конца года

Анкара надеется, что дорожную карту по газовому хабу согласуют до конца года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Анкара приветствует готовность Москвы в ближайшие сроки согласовать дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, рассчитывает на завершение процесса до конца года, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны Реджепа Эрдогана.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак ранее выразил надежду, что дорожная карта по газовому хабу в Турции будет подписана в ближайшее время, это позволит продвинуться в реализации проекта.
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"Мы приветствуем настрой наших российских партнеров к скорому завершению дорожной карты по этому проекту. Мы также рассчитываем, что до конца года сможем согласовать все детали и приступить к реализации проекта. Такой настрой у нас также имеется", - сказал собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в октябре посетил Российскую энергетическую неделю (РЭН) в Москве, где обсуждал проект газового хаба с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит "больших проблем" в создании электронной торговой площадки в Турции.
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В миреТурцияРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромАлександр Новак
 
 
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