Источник: Анкара хочет согласовать дорожную карту по хабу до конца года
Анкара надеется, что дорожную карту по газовому хабу согласуют до конца года
Компрессорная станция. Архивное фото
АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Анкара приветствует готовность Москвы в ближайшие сроки согласовать дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, рассчитывает на завершение процесса до конца года, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны Реджепа Эрдогана.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак ранее выразил надежду, что дорожная карта по газовому хабу в Турции будет подписана в ближайшее время, это позволит продвинуться в реализации проекта.
"Мы приветствуем настрой наших российских партнеров к скорому завершению дорожной карты по этому проекту. Мы также рассчитываем, что до конца года сможем согласовать все детали и приступить к реализации проекта. Такой настрой у нас также имеется", - сказал собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в октябре посетил Российскую энергетическую неделю (РЭН) в Москве, где обсуждал проект газового хаба с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит "больших проблем" в создании электронной торговой площадки в Турции.