https://ria.ru/20231016/investitsii-1902969455.html

Аналитики назвали преимущества инвестиций в российское вино

Аналитики назвали преимущества инвестиций в российское вино - РИА Новости, 16.10.2023

Аналитики назвали преимущества инвестиций в российское вино

Инвестиции в российское вино являются низкорисковым инструментом с потенциалом роста и ликвидности в перспективе 5-10 лет, при этом рентабельность высокая, а... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:00

2023-10-16T06:00

2023-10-16T06:00

экономика

россия

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Инвестиции в российское вино являются низкорисковым инструментом с потенциалом роста и ликвидности в перспективе 5-10 лет, при этом рентабельность высокая, а количество инвесторов в этот продукт растет в России с каждым годом, следует из аналитики Россельхозбанка для Роскачества, материалы которой имеются в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что за рубежом инвестиции в вино являются прибыльным и эффективным вариантом альтернативных вложений как для инвесторов, так и для простых "ценителей" вина. Что же касается инвестиций в российское виноделие, то, по мнению аналитиков, в перспективе 7 лет такой вид вложений станет более популярным и позволит отечественным инвесторам значительно увеличить доход от них. "Количество инвесторов в отечественное вино в России растет с каждым годом... Инвестиции в российское вино - это инструмент с низким риском, обладающий потенциалом роста и ликвидности в перспективе 5-10 лет. Винные проекты могут "вытянуть" крупные инвесторы либо энтузиасты отрасли, готовые к органическому росту бизнеса", - говорится в материалах. Сама отрасль демонстрирует привлекательную для инвестиций рентабельность благодаря высокому спросу на отечественную винную продукцию. Так, в среднем доходность отрасли по EBITDA составляет от 20 до 30% ("Золотая Балка" - 22%, "Абрау-Дюрсо" - 30%). В масложировой отрасли, например, или производстве мясных или молочных продуктов рентабельность лидеров отрасли находится на уровне 7-8%. Однако на фондовом рынке винодельческая отрасль представлена только двумя российскими компаниями - Novabev Group (бывшая "Белуга Групп") и "Абрау-Дюрсо". "Уже сейчас обсуждаются вопросы российских винных фьючерсов - денежные вложения в вино в первый год после сбора урожая с перспективой повышения цены актива по прошествии 2-5 лет. Но пока наиболее распространенным и доступным способом вложений в вино являются инвестиции в бутылку, то есть покупку редких коллекционных вин с большим потенциалом хранения, зачастую с высокой оценкой значимых винных экспертов", - добавляется в материалах. При этом эксперты "Винного гида России" подчеркивают, что отечественное виноделие находится в фазе активного роста: каждый год закладывается все больше виноделен, появляются новые винодельческие регионы. А сами россияне стали интересоваться виноделием как отдельным сегментом экономики. "В настоящее время со стороны государства развитию отрасли виноделия уделяется активное внимание... Созданы государственные меры поддержки для производства и переработки винограда... Однако сроки выхода виноградников на максимальную урожайность, сроки созревания вина создают отложенный эффект масштабирования бизнеса", - резюмировали там.

https://ria.ru/20231015/vino-1902854705.html

https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html

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экономика, россия, абрау-дюрсо