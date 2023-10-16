https://ria.ru/20231016/gruziya-1903178105.html
Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда
Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда - РИА Новости, 16.10.2023
Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда
Защита президента Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением конституционного суда страны, который признал главу государства нарушившей закон, заявила в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:13
2023-10-16T20:13
2023-10-16T20:14
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ТБИЛИСИ, 16 окт - РИА Новости. Защита президента Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением конституционного суда страны, который признал главу государства нарушившей закон, заявила в понедельник юрист Майя Копалеишвили. Конституционный суд Грузии в понедельник признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начало процедуры импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. "Мы, конечно же, не согласны с решением суда… Фактически конституционный суд полностью, один в один поддержал точку зрения авторов конституционных представлений вплоть до того, что даже не внес никаких изменений в их взгляды, лишь добавив определенные разъяснения", - заявила в понедельник Копалеишвили на брифинге в президентский администрации. По ее словам, она и второй представитель президента Тамара Чугошвили ожидали большего от суда и надеялись, что будет принято справедливое решение. Как сообщил в понедельник председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, депутаты парламента Грузии проголосуют по вопросу отрешения от должности президента страны Зурабишвили на этой неделе. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
https://ria.ru/20231016/gruziya-1903064631.html
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в мире, грузия, германия, украина, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Германия, Украина, Саломе Зурабишвили
Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда
Защита Зурабишвили не согласилась с решением КС Грузии о нарушении закона
ТБИЛИСИ, 16 окт - РИА Новости. Защита президента Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением конституционного суда страны, который признал главу государства нарушившей закон, заявила в понедельник юрист Майя Копалеишвили.
Конституционный суд Грузии в понедельник признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начало процедуры импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
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"Мы, конечно же, не согласны с решением суда… Фактически конституционный суд полностью, один в один поддержал точку зрения авторов конституционных представлений вплоть до того, что даже не внес никаких изменений в их взгляды, лишь добавив определенные разъяснения", - заявила в понедельник Копалеишвили на брифинге в президентский администрации.
По ее словам, она и второй представитель президента Тамара Чугошвили ожидали большего от суда и надеялись, что будет принято справедливое решение.
Как сообщил в понедельник председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
, депутаты парламента Грузии проголосуют по вопросу отрешения от должности президента страны Зурабишвили на этой неделе.
Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию
, на Украину
, в Израиль
и ОАЭ
.
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