https://ria.ru/20231016/gruziya-1903178105.html

Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда

Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда - РИА Новости, 16.10.2023

Защита президента Грузии не согласилась с решением конституционного суда

Защита президента Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением конституционного суда страны, который признал главу государства нарушившей закон, заявила в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:13

2023-10-16T20:13

2023-10-16T20:14

в мире

грузия

германия

украина

саломе зурабишвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893587509_484:61:2922:1433_1920x0_80_0_0_ae35c6b22ea783037d90849cdbd80bd3.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт - РИА Новости. Защита президента Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением конституционного суда страны, который признал главу государства нарушившей закон, заявила в понедельник юрист Майя Копалеишвили. Конституционный суд Грузии в понедельник признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начало процедуры импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. "Мы, конечно же, не согласны с решением суда… Фактически конституционный суд полностью, один в один поддержал точку зрения авторов конституционных представлений вплоть до того, что даже не внес никаких изменений в их взгляды, лишь добавив определенные разъяснения", - заявила в понедельник Копалеишвили на брифинге в президентский администрации. По ее словам, она и второй представитель президента Тамара Чугошвили ожидали большего от суда и надеялись, что будет принято справедливое решение. Как сообщил в понедельник председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, депутаты парламента Грузии проголосуют по вопросу отрешения от должности президента страны Зурабишвили на этой неделе. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

https://ria.ru/20231016/gruziya-1903064631.html

https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html

грузия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, германия, украина, саломе зурабишвили